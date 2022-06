„Na tuto slavnost se všichni těšíme celý rok,“ uvedla Alena Švepešová, ředitelka Základní umělecké školy Český Krumlov. „Návštěvníci se budou moci celé prázdniny pokochat vším tím, co naše děti umí. Děti ve výtvarce opět pracovaly s velkým zaujetím, nadšením, učily se všemožným technikám, které uplatňovaly na téma pohyb. Když si představíme, co to je pohyb a jak vlastně namalovat pohyb, zjistíme, že pod slovem pohyb si můžeme představit velice mnoho. Když se chviličku zamyslíte, zkuste si to, kde všude je pohyb, tak od prvního slova, které tu říkám, od prvního tepu srdce, od prvního krůčku, přes mraky, květiny, trávu, všude je pohyb, protože náš život je založený na pohybu. Toto úžasné téma bylo dětem inspirací pro letošní školní rok a můžeme se těšit, v čem všem naše děti pohyb objevily a jak jej ztvárnily. Věřím, že děti s našimi učiteli výtvarka velice baví. Děkuji všem učitelům Janě Holcové, Ditě Průchové, Fance Čechové, Stáně Konvalinkové a Marku Borszányimu. Také oni chtějí demonstrovat, že pohyb, to je ono, a proto….“

Nejlepší slacklineři budou přecházet po lajnách nad domy v Českém Krumlově

Zazněla svižná hudba a na travnatý plac napochodovali učitelé výtvarky ve sportovních úborech. Pod velením Marka Borszányiho zahájili rozcvičku. A ta neminula ani návštěvníky. Marek Borzsányi posléze zavelel, a všichni návštěvníci se dali do pochodu, takže za chvilku byla v pohybu za všeobecného veselí celá zahrada.

Pak přišla chvíle absolventů výtvarného oboru prvního stupně, aby od svých pedagogů převzali absolventský list a drobné dárky.

O výstavě pohovořila Jana Holcová: „Výstava je rozdělena na části znázorňující pohyb ve vodě, ve vzduchu, na souši, kde je podkapitolka labyrinty, pohyb v umění a pohyb v čase. A malinké kapitolky fyzikálního pohybu. Doufám, že si všichni najdete obrázek svého srdce a výtvor svého srdce. Snažili jsme se, aby se vám tu líbilo, abyste byli spokojeni. Moc děkujeme dětem za píli a vůli dotáhnout věci do konce. A rodičům, když se té vůle dětem nedostává, že jim ji dodají.“

Ukrajinské děti bez rodičů jsou obzvláště ohroženy, říká Pavla Gomba

Na vernisáži také získal jméno maskot výtvarky - vycpaná husa. „Tu nám daroval jeden z kamarádů z Prahy,“ vysvětlila Stanislava Konvalinková. „Nyní z návrhů dětí Jana Holcová vylosuje z klobouku, jaké dostane jméno.“ „Bohouš!“ oznámila Jana Holcová.

Jak dozněla swingová muzika, Marek Borzsányi zavelel, pískl na píšťalku, a výstava byla otevřena. Vstup na výstavu v prostorách zlatokorunského kláštera je volný a prohlédnout si ji můžete do 28. srpna.