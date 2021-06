Pokud se mi podařilo vám alespoň trochu nahnat strach, můj záměr se zdařil. Ale skutečnost je mnohem prozaičtější. Jde opravdu o kostru ženy, jejíž hrob nalezli archeologové v Radomyšli mezi lety 1963 až 1967 při archeologickém zkoumání místa, kde nyní stojí místní hospoda Na Křenovce. Z té doby zůstaly ale jen fotografie, jak se tedy mohla kostra objevit?

Vysvětlení podává starosta městyse Luboš Peterka. „V neděli 27. června budeme otevírat unikátní muzeum o historii Radomyšle. Naše vampýrka tam nemůže chybět,“ řekl starosta.

Narodila se Radka

Osud mu přibližně před měsícem přivedl do cesty muže, pro kterého bylo vytvoření kostry vampýrky výzvou. Zubní laborant a modelář Pavel Böhm z Českých Budějovic. A právě u něj jsem se s Radkou – jak ji na počest městyse Radomyšl pojmenoval – setkal. „Dělal jsem hodně zajímavých věcí, například pečenou kachnu, ale kostru vampýrky? To tu ještě nebylo. Navíc ji dělám jen podle fotografií a nákresů,“ přivítal nás ve svém ateliéru u svého domu.

Co když ožije?

Moje zvědavost dosáhla vrcholu. V roce 2017 jsem do Strakonického deníku psal článek o upířích hrobech v Radomyšli. A dost dobře si pamatuji na nákres podivně zkroucené kostry bez dlaní, chodidel, s useknutou hlavou a uraženou čelistí. Přesně tak se ve 12. století pohřbívali lidé, kteří byli nemrtví, aby nemohli dál škodit lidem. To, co jsem viděl na pracovním stole, předčilo všechna moje očekávání. A moje představivost začala pracovat na plné obrátky…

Co se tehdy stalo? Proč se lučištník Zoran oženil s dívkou, která vojákům prala a posluhovala a přišla z hlubokých lesů? Proč Zoran záhy po svatbě zemřel, navíc za velmi podivných okolností? A proč následně zemřel i jeho bratr, který se s mladou vdovou oženil? Že by dívka byla opravdu démonem, upírkou, a proto byla zabita a tajně pohřbena? Proto její hlavu uřízli a tělo zatížili kameny, aby se nemohla vracet z onoho světa mezi živé? A co když teď.. Zrovna se pohnula… Dívá se mne…

Ne, opravdu jen fantazie. Už jen proto, že tak důmyslně upravená kostra není původní. „Jde o zcela běžnou kostru, kterou koupíte v obchodě třeba pro potřeby výuky anatomie. Protože ale ženské kostry nejsou, koupil jsem pánskou a upravil ji tak, aby velikostně odpovídala ženě,“ vypráví Pavel Böhm při úpravě kostry.

Poslouchám jeho výklad o tom, čím vším musí kostra projít, aby měli diváci opravdu pocit, že ležela v zemi stovky let. „Musel jsem udělat jiné zuby, protože ty na kostře byly hrozné,“ říká zubní technik s tím, že každý zub, který vidíme, dělal zvlášť.

Šikovnost

Naše návštěva se odehrávala při procesu, kdy na kostře speciálními nástřiky pomocí speciální fixírky – velmi jemného rozprašovače – vytvářel patinu originálu „Docela se při tom naběhám, dva kroky dopředu, jeden dozadu,“ směje se sympatický modelář. A protože díky své předchozí činnosti zubního laboranta poměrně dobře zná lidskou anatomii, nemá na první pohled s vytvářením ostatků nebohé dívky potíže. „Baví mne to, ale nebojte se, ještě si s ní nepovídám. I když je to sympaťačka,“ říká s jistou dávkou černého humoru.

Čas ubíhá a je čas se rozloučit. Naše návštěva s radomyšlským starostou v jednom zajímavém ateliéru na kraji Českých Budějovic se chýlí ke konci. Jeden zvláštní pocit – respekt k dívce, která kdysi musela odejít z toho světa – vystřídal respekt k živému člověku, který díky své šikovnosti tak trochu zhmotňuje dávnou legendu. A říkám si, jak je dobře, že takoví lidé mezi námi žijí, pracují, chodí na pivo a vychovávají své děti.

Neděle 27. června se blíží a já jsem každý den, alespoň na chvilku, ve svých myšlenkách u Radky. A moc se těším, až se opět v její „rodné“ Radomyšli uvidíme a ona se na mne zase zadívá… Kdo ví, co se jí bude honit hlavou…

HISTORIE:



- V Radomyšli bylo nalezeno slovanské mladohradištní pohřebiště z 12. století. To bylo odkryto při výkopech nového pohostinství v roce 1963.

- Toto pohřebiště bylo archeologicky zkoumáno v letech 1963 až 1968 a bylo nalezeno 729 pohřbených jedinců, přičemž původní počet hrobů se odhaduje na 1000.