Do fantastického světa se lze dostat díky manželům Ivaně a Dušanovi Václavíkovým z Tábora. V historickém centru druhého největšího jihočeského města provozují hned tři kouzelné atrakce, kde se návštěvníci baví, objevují kouzelné postavičky a dokonce i třesou strachy.

V Táboře existují vchody do světa pohádek i strašidel | Video: Lenka Pospíšilová

Přímo za kostelem na Žižkově náměstí se všímavý cestovatel může zatoulat do Skřítkova, nebo vklouznout do Strašidelného podzemí. To podle provozovatelů baví veřejnost ze všech nejdéle.