Kolce, kolečka, malé trakaře. A barevné převleky nebo ozdoby. Náves v obci Radobytce nedaleko Mirotic na Písecku se v sobotu 22. července hemžila lidmi a netradičními vozítky. Konal se zde 23. ročník závodu zahradních a stavebních koleček Radobytské kolce 23.

Kolce 23 v Radobytcích. | Video: Deník/Petr Škotko

„První ročník se konal v roce 1999 v rámci srazu rodáků. Myslím, že tehdy můj strýc s dalšími hasiči přišli s nápadem udělat akci, která by dávala lidi dohromady,“ zavzpomínal jeden z organizátorů Štěpán Fučík. Dokonce vznikla tehdy myšlenka, že by stejný závod mohly pořádat i okolní obce. Zůstalo ale jen u plánu.

Základem akce se stal závod stavebních a zahradních koleček, tedy kolců, kolem rybníka Sázka. Trať měří nějakých 180 metrů a je svědkem dvou závodů – nejprve dvou dvoukolových K1 Junior a jeden pětikolový pro dospělé Grand Prix K1. Rozhodovalo vždy pořadí, vítězem prvního závodu K1 Junior byla posádka Divoši ze Sedlice. „Hnali jsme to od začátku, ale ke konci už jsem ztrácel síly. Ale nakonec to vyšlo a je to fajn pocit,“ řekl řidič posádky.

Součástí celého dne byly také dětské hry a soutěže a po závodech taneční zábavy. Výdělek bude věnován na podporu Domova pro seniory Světlo v obci Drhovle na Písecku.

Závod K1 Junior:

Do závodu se může přihlásit posádka tvořená jednou dospělou osobou a dítětem. Běží se 2 kolečka na trati okolo rybníčku Sázka. Závodní „vozy“ mohou být ozdobeny dle libosti – fantazii se meze nekladou (ale musí být zajištěno bezpečí a pohodlí pro dětského člena posádky).



Hlavní závod Grand Prix K1:

Závod je určen pro posádku složenou za dvou dospělých osob. Běží se na 5 koleček na trati Franty Podlešáka s nutností doplnění (vyprázdnění) tekutin na vymezeném stanovišti (osoby mladší 18 let a řidiči mohou požádat organizátory o nealko tekutinu). Hodnotí se nejen výsledný čas projetí cílem, ale i chování fair play, originalita. Může být udělena zvláštní cena za mimořádný umělecký dojem z jízdy.