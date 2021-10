Na průběh dohlížel předseda představenstva a. s. Rybářství Třeboň Josef Malecha. „ Letošní rok jsme pojali v duchu covidových opatření. Nemohli jsme uspořádat slavnostní výlov rybníka, což je společenská akce, které se v minulosti účastnilo během tří dnů 40 000 návštěvníků,“ řekl s tím, že se loví ve standardním režimu.

„Tahem ucházet, vemte rovně…,“ a další pokyny se ozývaly z rybníka. Výlovu se ujalo zhruba čtyřiceti členné mužstvo. Mezi zkušenými zaměstnanci byli i pomocníci z třeboňské rybářské a vodohospodářské střední školy. „Budeme se snažit, abychom měli hotovo co nejdříve. Během týdne plánujeme vylovit zhruba sto padesát tun tržních ryb, přičemž většinu bude tvořit kapr,“ komentoval Josef Malecha.

Jako první vytáhli „muži v zeleném“ choulostivé úlovky, tedy dravce, jako jsou například candáti a štiky. Po té je třídili podle druhů a hmotnosti. „Tyhle poputují na sádky do Třeboně. Je tu veškeré zastoupení sladkovodních ryb, které v Čechách můžeme najít,“ poznamenal Josef Malecha. Ryby přečkávají na třeboňských sádkách do té doby, než si je odvezou odběratelé. „Rybářství Třeboň je prostřednictvím společnosti Fish Market a.s. dodává do Německa, Polska, Slovenska, Rakouska, Maďarska,“ vyjmenoval, kam také míří. Například kapra si při výlovu Rožmberka zakoupíte pod jeho hrází.

Chladné počasí pondělnímu výlovu přálo. „Je to typicky rybářské počasí, jsme radši, když se ochladí a teplota vody klesne, protože je to pro rybu příznivější,“ zhodnotil. Avšak v průběhu roku podle slov Josefa Malechy nebylo počasí zcela příznivé pro chov ryb. „Na základě našich kontrolních odchovů jsme hodnotili tento rok vzhledem k přírůstkům jako rok podprůměrný. A to se zřejmě projeví i na celém výlovu, který budeme znát až v druhé polovině listopadu,“ odhadl.

Rybářské řemeslo je tradiční, proto i způsob výlovu se dle slov Josefa Malechy za stovky let moc neliší. „Co se změnilo je technika, kterou používáme. Tady můžeme vidět třeba velký mechanický keser… Velkým pokrokem jsou nákladní auta, kterými přepravujeme ryby. V minulosti to probíhalo tak, že tu stály plachtářky, které si je podávaly v plachetkách na hráz. Tam stály povozy, které je pak převážely na sádky. Bylo to velice logisticky náročné,“ přiblížil minulost.

Vzhledem k platným covidovým opatřením ani letos tradiční výlov velikána, ani dalších rybníků nebude s doprovodnými akcemi.

Rybářství Třeboň a.s. při podzimních výlovech vyloví ryby ze zhruba 250 rybníků.

Podzimní výlovy na Třeboňsku:

Spolský 25. 10. - 26. 10.

Schwarzenberg 3. 11.

Svět 9. 11. - 11. 11.

Bošilecký 15. 11. - 17. 11.

Z technických důvodů může dojít ke změně termínů výlovů jednotlivých rybníků. Zdroj: www.trebon.rybarstvi.cz