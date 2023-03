Sokolovna v Týně nad Vltavou se v sobotu 18. a v neděli 19. března zahalila do tajemného hávu pozitivních energií, léčivých bylinek, magických obrazů, vůní svíček, porad s bylinkáři, kartáři, čtení z ruky, focení aury či šamanské očisty. A také víry či důvěry ve vliv všech těchto aspektů na lidské tělo i duši. Konal se zde 7. ročník Festivalu zdraví a esoteriky.

Jednou z účastnic byla i paní Martina, která absolvovala všech sedm ročníků. „Mám ráda podobné akce a věřím, že například bylinky jsou účinné. Třeba v kosmetice si jiné, než přírodní krémy, nekupuji,“ říká. Líbí s jí ale i jiné formy festivalu. „Čtení z ruky nebo podobné věci dávají takovému festivalu nádech tajemna, ale myslím si, že člověk si musí především zachovat rozumný pohled na věc,“ dodala.

Pořadatelkou festivalu je astroložka Lenka Valková. Inspiraci k z organizování získala v Písku. „Jezdila jsem tam řadu let, ale pak ho zrušili. Bylo mi to líto, protože v jižních Čechách nic takového není. Tak jsem v Týně, který je tak trochu v centru této oblasti, připravila svůj festival,“ popisuje prvopočátek akce. Kromě toho sama získala životní zkušenost, při které pochopila, že tyto „tyto věci“ fungují. Astrologie je podle ní matka všech věd. „Ale nikoho nepřesvědčujeme. Záleží na každém člověku, z jakého důvodu sem přišel,“ dodává Lenka Valková.

V nabídce festivalu bylo mimo jiné také celostní výživové poradenství Zinzino z Českých Budějovic. „Lidé se o své zdraví velmi zajímají, ale často jim chybí znalosti toho, co potřebují. Není nutné za každou cenu držet diety, ale spíše umět doplnit svoji stravu látkami, které v ní chybí,“ řekla poradkyně Zdeňka Prušáková. Podle ní ani nutné se obávat velkých finančních nákladů na takovou změnu životního stylu.

Kromě výše uvedených možností měli návštěvnici zájem také o masáže, stimulaci bodů, oblečení či magické obrazy.

- Esoterismus, též západní esoterismus, je souhrnný termín pro různá duchovní hnutí a proudy v západní kultuře vycházející z gnosticismu, hermetismu a neoplatonismu pozdního starověku. Zahrnuje především renesanční magii, Paracelsovo učení, rosikruciánství, křesťanskou kabalu, svobodné zednářství, teosofii a New Age. Úzce souvisejícím a často zaměnitelným pojmem je okultismus odkazující na okultní, tedy skryté vlastnosti či síly, v přírodě.

- Astrologie, česky též hvězdopravectví, je tradiční hermetický obor a pseudověda.[1] Zabývá se zkoumáním jejími stoupenci předpokládaných souvislostí mezi děním na obloze, charakterizovaným zejména pohybem planet, Slunce, Měsíce a dalších prvků, a jeho vlivem na dění na Zemi.

- Čtení z ruky, neboli chiromantie či palmistrie, je metoda, kterou se věštec (v tomto případě konkrétněji chiromant) pokouší uhodnout budoucnost osoby ze stavby a tvaru její dlaně, například podle tvaru a uspořádání čar na dlani. Největší význam byl vždy přikládán uspořádání hlavních rýh na dlani. Základní rýhy jsou vytvořeny na každé lidské dlani a dostaly i svá oficiální vědecká, latinská jména. V palmistrii se označují jako rýha života, hlavy a srdce. Podobně jako jiné typy věštění, jako je astrologie nebo numerologie, tarot nebo kartářství, ani palmistrie není podložena žádným vědeckým důkazem, je to čirá magie, esoterika. Nic jiného než to, jakou fyzickou prací a s jakými chemickými látkami se osoba setkává, výjimečně jakou chorobou trpí, nelze pomocí palmistrie zjistit.