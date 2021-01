Úderem páteční osmé hodiny ranní ministerstvo zdravotnictví otevřelo rezervační systém na očkování seniorů proti koronaviru. Šestaosmdesátiletý Zdeněk Šamal z Jindřichova Hradce již v půl osmé na svém počítači otevřel stránku s registrací a čekal, až se vše spustí.

Do registrace se úderem 8. hodiny ranní pustil i Zdeněk Šamal z Jindřichova Hradce. | Video: Deník/ Lenka Novotná

"Nejdříve mi to nabídlo okénko, aby se mohl přihlásit. Ale to začalo fungovat až v osm hodin. Po přihlášení jsem musel počkat, až mi přijde na mobil PIN kód. Trvalo to sedm minut. Teprve pak jsem se do systému dostal," popsal Zdeněk Šamal.