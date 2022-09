Poprvé v historii sboru

Tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje (HZS Jčk) Vendula Matějů upozornila, že jde skutečně o výjimečnou akci. „Výstava podobného formátu se nikdy v Jihočeském kraji nekonala, je opravdu první tohoto ražení,“ řekla.

Úkolem vyšetřovatele Martina Petráka je zjišťování příčin vzniku požárů. „Fotoaparát je jedním z jeho hlavních pracovních pomůcek, jeho fotografie mají navíc přesah a dosah. Zachytí i to, co laikové nedokážou, umí zaznamenat sílu okamžiku,“ zhodnotila Matějů.

Zachycuje pocity novodobých hrdinů

Jak prozradil sám autor, u hasičského sboru slouží 22 let, aktivně fotí až 25 let a nyní působí ve funkci vyšetřovatele požárů na krajském ředitelství HZS JčK. Motivací jeho děl prý není vyprávět příběh požáru nebo samotného hoření. „Tyto události jsou v drtivé většině pro někoho z účastníků tragické, pokouším se ukázat odvahu a třeba i pocity jako strach, či bezmocnost těch, kteří jsou v první linii,“ vysvětlil Petrák s tím, že těmto novodobým rytířům tak symbolicky děkuje za obětavou práci a nasazení. Byl by rád, aby hasiče prostřednictvím jeho hledáčku jako hrdiny viděli i návštěvníci galerie.

Zdroj: Lenka Pospíšilová

U hasičů začínal na standardní pozici. „Na začátku jsem byl klasický výjezdový hasič mokrý, jak říkáme,“ usmíval se. Z výjezdu přešel na požární prevenci. „V roce 2007 jsem nastoupil na vyšetřování příčin požáru, na suché místo a to dělám v podstatě dosud,“ přiblížil vyšetřovatel.

Největší požáry v okrese

Všechny prezentované snímky pochází z Táborska a z činnosti táborských jednotek. Za nejzásadnější považuje zachycení velkých požárů z let minulých, které způsobily několikamilionové škody. „Jde o dva triptychy vzadu, první je požár v areálu společnosti Comett a druhý rozhledna Hýlačka ve Větrovech v plamenem,“ vyzdvihl.

Oběšenec, nahá mrtvola v lese, krvavé stopy. Policisté odhalili zákulisí práce

Na obvodu, tedy v okrese podle něj funguje jeden vyšetřovatel požáru, ale v případě nutnosti ho střídají kolegové z prevence. „Byl jsem tak u většiny takových mimořádných událostí na Táborsku v posledních 15 letech, na výstavu jsme vybrali ty nejzdařilejší obrázky z nich,“ popsal Martin Petrák.

K požáru vyjíždí osobním automobilem hned vzápětí za výjezdovou jednotkou, aby oheň chytl, v co nejzazší době. „Jsem na požářišti od začátku, abych zachytil oheň i kouř, zmapoval průběh požáru od počátku do konce, kolikrát je to klíčové k určení příčiny,“ naznačil.

Od požáru, při kterém lehla popelem rozhledna Hýlačka, uplynulo deset let

Výstava V kouři a plamenech v Galerii 140 představuje snímky profesionálního hasiče a vyšetřovatele požárů Martina Petráka, prezentuje veřejnosti i současné a historické vybavení a činnost hasičů z Tábora. Vernisáž se uskutečnila ve středu 7. září a expozici lze navštívit až do neděle 6. listopadu. Galerie je otevřena do září od pondělí do neděle 10 až 12 hodin, 13 až 17 hodin, od října pak od 10 do 12 hodin, odpoledne potom 13 až 16 hodin. V neděli 18. září se od 15.30 hodin navíc uskuteční i komentovaná prohlídka vystavených snímků a celé expozice.

Navázali na policii

Vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu města Tábora Rada Šimková dodala, že expozice navazuje na lednovou výstavu Fotostopa od jihočeské policie. „Ta byla myšlenkou a impulsem k pokračování tematických výstav složek záchranného integrovaného systému. Těšila se oblíbenosti a přivedla do galerie nové návštěvníky,“ konstatovala s tím, že doufám, že i hasičská práce zaujme širokou veřejnost.

Další budou záchranáři

Ředitel jihočeské záchranky Marek Slabý uvedl, že profesionální hasiči jsou nejbližší partneři záchranářů a ve většině případů sídlí ve stejných objektech. „Sdílíme spolu nejen diskomfort a práci v podobě zásahů u různých událostí, navzájem si poskytujeme podporu a sdílíme domy, postele i automobily, operační řízení i jeho nástroje,“ připomněl.

Dodal také, že doufá, že další výstava věnovaná složkám IZS bude patřit právě záchrance. „Určitě máme, co nabídnout a vybereme také krásné snímky,“ podotkl Slabý.

Vyhořelá hala už má nástupce

Mezi hosty se objevily i další známé tváře z regionu jako senátor a starosta Mladé Vožice Jaroslav Větrovský, starosta města Tábora Štěpán Pavlík, starosta Soběslavi Jindřich Bláha, starosta Veselí nad Lužnicí Vít Rada, a představitelé HZS Jčk statutární zástupce krajského ředitele plukovník Milan Hořava, náměstek ředitele HZS Jčk plukovník Martin Sviták, ředitel územního odboru Tábor plukovník Petr Hojsák, bývalý ředitel táborského stanice Zdeněk Dvořák a další.