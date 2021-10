„Hlavním cílem bylo absolvovat bojové střelby z protiletadlových raketových kompletů RBS-70 a prověřit strukturu a funkčnost místa velení baterie a štábu úkolového uskupení pozemní protivzdušné obrany, jež se připravuje do alianční mise předsunuté přítomnosti v Pobaltí,“ uvedl velitel uskupení major Rostislav Růžička.

Bojové střelby probíhaly podle náročné alianční metodiky TACEVAL. „Družstva před střelbou provedla taktické zasazení do palebného postavení a na cíle působila se zapojením systému velení a řízení,“ přiblížil major Růžička.

Počasí je alfou a omegou

Pro palebnou jednotku, jež trávila několik dní v terénu a působila tak, aby ji neodhalil vzdušný ani pozemní nepřítel, bylo alfou a omegou počasí. „Když je zima, prostě se více oblečete. Nejhorší je déšť, před ním se neschováte,“ potvrdil jeden z velitelů družstev RBS-70 rotný M. B.

Na misi do Litvy by měl odjet začátkem příštího roku. Zdejší prostředí již trochu zná. Před pár lety tu byl se strakonickou jednotkou na cvičení Iron Sword. „Výcvik tehdy trval dva týdny. Půlroční nasazení v misi je samozřejmě něco jiného,“ připustil voják, jenž si od své první mise slibuje hlavně získání nových zkušeností.

Vzdušný prostor střeží i ženy

Stejné očekávání má svobodnice I. J. Také pro ni to bude první mise. Svou premiéru si odbyla i v Boleticích. „Bylo to první větší cvičení, kterého jsem se zúčastnila. Ve Strakonicích totiž sloužím jen krátce,“ svěřila se mladá žena, jež předtím pracovala v administrativě. Do armády ji, podle jejích slov, přivedla touha po změně, zajímavé práci a možnost osobního rozvoje. „Náročné to drobet je, protože je to všechno nové a musím se spoustu věcí naučit,“ prozradila vojákyně, která slouží u družstva vzdušného průzkumu. „S kluky se mi pracuje dobře, chovají se ke mně super,“ dodala, jak se vyrovnává s tím, že jako jedna z mála žen slouží u palebné jednotky.

Cvičení prověřilo místo velení a štáb

Vojáci v Boleticích neprocvičovali jen sestřelování nepřátelských vzdušných cílů. Cvičení bylo zkouškou i pro vojáky na místě velení, kteří palebná družstva řídí. Prověřilo také štáb úkolového uskupení. „V praxi jsme ověřili, jestli jsme schopni s využitím našich stálých operačních postupů řešit situace, které nás mohou potkat při nasazení v zahraniční operaci,“ vysvětlil major Růžička. Přiblíženo laikům, stálé operační postupy představují jakýsi návod či pomůcku pro vojáky, jak se chovat při různých situacích a incidentech.

Další velké cvičení čeká vojáky v prosinci. Bude se jednat o certifikační cvičení, při kterém budou zástupci z nadřízených stupňů a Velitelství výcviku – Vojenské akademie hodnotit, jak jsou vojáci do mise připraveni.

Vojáky čeká stáž v Litvě

Ještě předtím ale vojáci musí splnit řadu jiných úkolů. „Čekají nás štábní nácviky, jež budou zaměřené na prohloubení schopností příslušníků štábu. Dále musíme doladit dokumentaci a jednotka se bude připravovat na závěrečnou kontrolu,“ doplnil major Růžička.

Několik vojáků pojede do Litvy na stáž, aby se seznámili s prostředím, ve kterém budou od ledna příštího roku působit. Velitel uskupení společně s velitelem protiletadlové baterie zavítají také do Německa na pracovní workshop. „Setkáme se zde s veliteli jednotek, jež budou působit v Litvě v rámci mezinárodního bojového uskupení vedeného Německem. Budeme plánovat společný výcvik na dobu našeho nasazení v Pobaltí,“ upřesnil major Rostislav Růžička.

Autor: kapitánka Jana Samcová, tisková a informační důstojnice 25. protiletadlového raketového pluku