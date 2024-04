Českým Krumlovem se od sobotního večera po internetu šíří video ze zásahu českokrumlovské státní policie proti mladíkovi na jednom z českokrumlovských sídlišť. Provází ho popiska o tom, jak policisti zaklekli nevinného nezletilého mladíky a městská policie tomu přihlíží. Krajské ředitelství PČR už k případu připravuje tiskovou zprávu.

Noční zásah policie na českokrumlovském sídlišti. | Foto: Barča Zacharová

Podle ženy, která video sdílela, je autorkou záznamu přítelkyně jejího syna. „Takhle se policie chovala k jejich kamarádovi, se kterým stáli před barákem a kouřili cigaretu, než půjdou domů,“ vysvětlila pro Deník.

Krajské ředitelství už se pustilo do prošetřování tohoto incidentu. „Ještě zjišťujeme, co přesně se na místě stalo, předběžně lze uvést pouze to, že policie reagovala na protiprávní jednání,“ uvedl mluvčí PČR Milan Bajcura s tím, že policie svá zjištění zveřejní v průběhu dne.

Komentující na facebooku, kteří video viděli, se k němu staví různě. Někteří si kladou otázku, proč k zásahu vlastně došlo, jiní policii předem odsuzují. „Nekritizujte policii, když nevíte co se stalo… určitě to nebylo jen tak z legrace, že?“ reaguje jedna z komentujících. „Prej pomáhat a chránit, no to určitě,“ píše další.

