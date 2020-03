Od půlnoci se smí hranice s Rakouskem, respektive s Německem v Jihočeském kraji překračovat jen v Českých Velenicích, v Dolním Dvořišti a ve Strážném, pendleři mohou jezdit od 5 do 23 hodin i přes Novou Bystřici.

V Dolním Dvořišti k pracovníkům celní správy přibyli policisté, hasiči v ochranných oblecích tam dál měří teplotu lidem, kteří nepůsobí zdravě. Střídají se po dvanáctihodinových směnách.

"Nezapomeňte si sebou vozit potvrzení od zaměstnavatele, bez toho bychom vás nepustili," upozornil policista řidičku, která do Rakouska dojíždí za prací, když se zeptal, odkud jede, a zkontroloval jí doklady.

Ještě přes den se lidi do Česka dostali, aniž se museli legitimovat, teď už bez kontroly občanského průkazu nebo pasu neprojede nikdo. Řidiči dodávek museli při kontrole otvírat i nákladní prostory. Pár desítek minut po páteční půlnoci se od hranic zpátky do Rakouska museli z hraničního přechodu v Dolním Dvořišti vrátit dva muži v autě s rakouskou poznávací značkou, protože podle vládního nařízení už do Česka nesmí cizinci z patnácti rizikových zemí, mezi nimiž jsou právě i Rakousko a také Německo. Výjimku mají, mimo jiné, řidiči mezinárodní nákladní dopravy.

V noci na pondělí bude hranice uzavřená úplně, nařízení platí zatím do středy, do té doby vláda rozhodne, co se bude dít dál.