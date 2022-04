"Nejprve třikrát obejdeme kostel," vysvětlují. Na otázku, proč, jedním dechem dodávají, že to tak je prostě zavedené a oni nic nemění. Velikonoční hrkání mají "na povel" vždy žáci deváté třídy Základní školy v Šumavských Hošticích. K sobě přiberou všechny mladší kamarády a rozdělí se do dvojstupu, aby mohli vyrazit kolem kostela. Letos jsou David Markovec, Filip Beleš, Martin Aleš, Ondřej Trojan a Honza Marek hlavní aktéři velikonočního hrkání. "Chodíme ve čtvrtek, v pátek a v sobotu," dodávají. Ukazují parádní řehtačky, které podědili po svých předcích. "Všichni máme vlastní, ale stáří se dá odhadnout jen těžko," ujišťují a jeden z party dodává, že on má tu svou ještě po dědečkovi. Další dodává, že si letos musel řehtačku půjčit, protože ta jeho vzala loni "za své".