Nejvhodnější pro sledování Perseid bude podle astronomů noc ze soboty na neděli. „Maximum roje připadá na 13. srpna po půlnoci a očekáváme frekvenci až sto meteorů za hodinu. Letošní výhodou je, že nebude svým světlem rušit Měsíc, který vyjde mezi třetí a čtvrtou hodinou ranní ve velmi nízké fázi, krátce před novem,“ upřesnila lektorka jindřichohradecké hvězdárny a planetária Jana Jirků. Noční obloha by navíc měla zůstat téměř bez mráčku. „Budeme pod vlivem oblasti vyššího tlaku vzduchu, takže noc ze soboty na neděli by měla být jasná, maximálně se zbytky nějaké vyšší oblačnosti, takže podmínky pro pozorování budou výborné. Bude navíc i relativně teplo, teploty by se měly pohybovat mezi patnácti a dvanácti stupni celsia,“ potěšila pozorovatele českobudějovická meteoroložka Markéta Augustinová. Roj Perseidy zůstane aktivní ještě několik dní po svém maximu. Počty meteorů ale budou prudce klesat.