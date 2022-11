Vánoční trh Sdružení cestovního ruchu Český Krumlov zahájí slavnostně v sobotu ve 14 hodin v doprovodu hudebních vystoupení. Zahrají českokrumlovské uskupení Nakřáplý šišky a jihočeská kapela Corso beat. Trh bude k dispozici o víkendech včetně pátku vždy od 10 do 19 hodin, ostatní dny od 11 do 18 hodin až do 1. ledna 2023. O adventních víkendech ho doplní doprovodný program. „Již jedenáctým rokem vánoční trh organizuje Sdružení cestovního ruchu Český Krumlov,“ řekl David Kopenec, člen správní rady sdružení. „Návštěvníci tu kromě gastronomie najdou také stánky s vánočními výrobky, suvenýry a tradiční řemesla.“

Pohádkový vánoční Krumlov žije adventem. Anděly doplní i Jiří Strach

Kromě trhu se můžete v sobotu vydat rovněž na Pohádkovou sobotu do českokrumlovských klášterů. Po celý den od 10 do 18 hodin se mohou rodiny s dětmi zapojit do Andělského tvoření. To se vnitřní prostory interaktivní expozice promění v unikátní tvůrčí prostor plný kreativních dílen. Tam si můžete vyrobit ozdoby na stromeček, vánoční dekorace a atraktivní dárky. Připravena je i výroba kostýmových doplňků do chystaného andělského průvodu před třetí adventní nedělí. Interaktivní expozici si samozřejmě také můžete projít a prohlédnout. Vstup je sto korun.

Pohádkový dvůr nabídne otevřené řemeslné dílny. Kdokoliv si v nich může prohlédnout nebo vyzkoušet práci brašnáře, kováře, hrnčíře, včelaře, sklářky a valchářky. Můžete si tu vyrobit vlastní nebo zakoupit již hotový výrobek od řemeslníků, dát si tu něco na zub a zahřát se teplým nápojem. A od 17 a 19 hodin se zájemci mohou vydat do hloubi klášterů na adventní komentované prohlídky za svitu svící. „Toto vše bude v klášterech každou adventní sobotu,“ doplnil Ivo Janoušek, kurátor expozic Klášterů Český Krumlov. „K tomu navíc bude připravena ke zhlédnutí nová výstava ilustrací Cesta za hvězdami a poslední adventní sobotu budeme mít na Klášterním dvoře Pastýřský zvěřinec,“ lákal.

Sál v Loučovicích se změnil ve vánoční dílnu. Z vánočních dekorací přechází zrak

Těšení na nedělní rozsvícení vánočního stromu, které letos není tajné, ale všichni jsou na něj zváni v 16.30 hodin, pomůže zkrátit odpolední pohádka v Městském divadle o Kačence a raráškovi. Divadlo Láryfáry ji zahraje od 15 hodin.

A pak již přijde hlavní zahájení Krumlovského adventu na náměstí. Adventu požehná P. Václav Pícha JC.D., prelát českokrumlovský a strom slavnostně rozsvítí starosta města Alexandr Nogrády. Program moderují Veronika Holcová a Marta Hermannová, hraje českokrumlovská skupina Chlapi v sobě unplugged.

Již od 26. 11. mohou děti vhazovat dopisy pro Ježíška do zvláštní schránky na Klášterním dvoře.

Další program chystají rovněž Regionální muzeum, Museum Fotoateliér Seidel, Dům dětí a mládeže a Městská knihovna nebo Kvítkův dvůr.