Vílí taje můžete poznat ve Zlaté Koruně. To je název nové výstavy ve výstavních prostorách Kláštera Zlatá Koruna, výstavy knižních ilustrací malířky a výtvarnice Marie Snášelové Štorkové.

Výstava Vílí taje ve zlatokorunském klášteře. | Foto: Václav Krametbauer

Výstava souvisí i s prací českokrumlovského Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. v Českém Krumlově. Marie Snášelová Štorková je totiž, kromě jiného, autorkou grafiky a ilustrací knihy, kterou CPDM vydalo při příležitosti výročí 20 let od svého založení : Je to kniha s názvem "CPDM, 20 let stavíme mosty a spojujeme břehy…" od autora Václav Votruby. Výstava je přístupná veřejnosti v Klášteře Zlatá Koruna do 3. října 2020.