"Posledních 16 let je jeho specializací pátrání po osobách. Z nejzajímavějších případů připomínáme pátrání po dvou dětech unesených rodiči z Dětského centra ve Strakonicích, které přes Německo a Rakousko vypátral na Slovensku. Mezi další jeho úspěchy patří dokončení sedmnáct let trvajícího pátraní po muži, který se skrýval před pětiletým trestem odnětí svobody za trestný čin podvodu velkého rozsahu. Přestože se pohyboval po celé Evropě, měnil bydliště, zaměstnání i identitu, nakonec byl lokalizován na okraji Prahy a po letech putování na svobodě plného strachu zadržen. V roce 2020 se oceněný policista velkou měrou podílel na objasnění loupeží a znásilnění seniorky ve Vodňanech. Přednáší prevenci, předává zkušenosti, v době pandemie se účastnil trasování," doplnil.

Jak uvedl policejní mluvčí Jakub Vinčálek, oceněný Policista roku je ve služebním poměru je více než 35 let. Z toho většinu strávil jako kriminalista.

