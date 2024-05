Den zavřených dveří, tak se, symbolicky, jmenovala benefiční akce, která na prvního máje roku 2024 přilákala na Vítkův hrádek, oblíbený turistický cíl na Lipensku, zástupy milovníků tohoto místa jak z Čech, tak z Rakouska. Kdo chtěl, přispěl na obnovu, a také si mohl do zdi gotické zříceniny vsadit svůj vlastní kámen a nechat tam na sebe vzpomínku.

Provomájová benefice na Vítkově hrádku nalákala zástupy turistů. Podával se guláš z Hájovny, čepovalo se pivo z Rožmberku a o muziku se postaraly Zlatý skořápky. | Foto: Deník/Zuzana Gabajová

Mezi lidmi už od 10 hodin chodil Pavel Gabriš, starosta Přední Výtoně, jíž zřícenina patří, a chrastil kasičkou, jak sám říkal. A byl rád, že se den vydařil, nejen pokud šlo o počasí. „Když se podíváte kolem sebe, lidi se baví, kasičky chrastí, pivo, guláš a káva se podávají zadarmo… Každý měl možnost se podívat do uzavřeného hradu. Dnes jsme otevřeli na jeden jediný den, aby se lidi podívali, kde stála stará plošina, která nám tu teď hnije na hromadě. V donjonu jsou krásně vidět stěny a omítky, které jsme pětadvacet let neviděli.“ Návštěvníci ve středu přispěli 18 tisíci korunami, 9 tisíc bylo v korunách a 9 tisíc korun v eurech.

Nová dřevěná plošina, ze které bude znovu vidět Lipno, Alpy a také velký kus Šumavy, je už v přípravné fázi. „Měla by co nejdříve být hotová projektová dokumentace, poté vypíšeme výběrové řízení na firmu, která nám plošinu vyrobí a postaví, a pevně budeme doufat, že 1. července budeme znovu otvírat hrad už s novou plošinou,“ přiblížil.

Obec, která má rozpočet zhruba 15 milionů korun, z kraje roku zároveň vyhlásila sbírku na 10 milionů na komplexní opravu Vítkova hrádku. „V té je zahrnuta nová dřevěná plošina, oprava všech hradeb a další investice do hrádku,“ vysvětlil Pavel Gabriš s tím, že se Přední Výtoň pokusí v budoucnu získat i evropské dotace z programu Interreg, které by mohly posloužit na vyhlídkovou plošinu z materiálu, jenž by lépe odolával tvrdému šumavskému podnebí a vydržel by déle než dvacet let, jako tomu bylo v případě rozebrané plošiny, která je dnes složená u paty hradu.