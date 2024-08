V havarijním stavu ji musela obec na výzvu statika rozebrat a sundat. Starosta Pavel Gabriš předpokládá, že by novou, bezpečnější plošinu mohla obec postavit na podzim tohoto roku. „Jsme v přechodném období, kdy stále čekáme na razítka, která povolí stavbu nové vyhlídkové plošiny. Vyhlídková věž bude postavena, jen co od úřadů dostaneme všechna potřebná povolení. Pro stavbu bude nutné uzavřít celý areál, kvůli manipulaci velkých trámů. Montáž se bude provádět ručně. Předpokládaný termín výstavby by mohl být v druhé polovině září letošního roku,“ uvádí Jakub Suchánek ze společnosti Spása.

Zájemci mohou přispět do veřejné sbírky na opravu Vítkova Hrádku, přijít na návštěvu a také se zapojit do komunity, která se o budoucnost Vítkova Hrádku stará. Vítkův Hrádek žije dále. „Letos provozujeme hrad jako hrad, nikoliv jako rozhlednu a nálevnu. Pro návštěvníky je připravena zábava vně i uvnitř hradu: mohou si zastřílet z luků a praků, vyzkoušet si zbraně měkčené, dřevěné i železné, obléci si na sebe zbroj, naučit se šermovat, či si zabubnovat,“ uvádí Suchánek.

Koncept Středověk na dotek umožňuje návštěvníkům se s dobovými rekvizitami nejen vyfotit, ale užít si atmosféru všemi smysly. K dispozici je i odpočinková část s možností přečíst si tu v klidu knihu, nebo si zahrát šachy s dobovými figurkami. Od srpna je nově pro návštěvníky připravený zajímavý audioprůvodce TourStories, „přibližující historii Vítkova Hrádku z pohledu jeho majitelů,“ uvádí Suchánek.

Návštěvníci, kteří sem v červenci dorazili, si mohli připomenout výročí 630 let od věznění krále Václava IV. na Vítkově Hrádku a 101 let od úmrtí Karla Klostermanna. Odehrál se zde šachový turnaj u příležitosti 100 let od založení šachové federace. Na Hrádku zahrála také kapela Zlatý Skořápky a vystoupili zpěváci Nicole Matoušová a Aleš Hink.

„Letos je na Lipensku celkově méně lidí, oproti loňskému roku jsme na třetině až čtvrtině návštěvnosti. To na samotný provoz hradu nestačí, a bohužel ani na opravy a rozvoj,“ uvádí Suchánek.

Starosta Gabriš je spokojený, že se kolem Vítkova Hrádku znovu tvoří komunita nadšenců, kteří ve svém volnu pro Hrádek dělají maximum. „Baví návštěvníky, pomáhají s úklidem, staví trebuchet (vahadlový prak, jeden z typů obléhacích a proti-obléhacích strojů, pozn. aut). V plánu je zbudovat kovárnu, chlebovou pec a vícepatrový bastion,“ uvádí Gabriš. Ve spolupráci s památkáři se zde také chystá archeologický průzkum, který souvisí s dostavbou vstupní brány a opravou zdiva.