Vítkův hrádek znovu vítá turisty. O jeho budoucnosti budou jednat zastupitelé

Příkazní smlouvu obce uzavře se společností Spása s. r. o., a to do doby, než najde pachtýře nebo do konce října 2023. Spása s. r. o. bude vybírat vstupné, jež bude kompletně odevzdávat obci, a obec jí bude platit 210 korun na hodinu a člověka. „Máme v úmyslu pokladnu přesunout ke vchodu, tam, kde nám sedí Václav. A namontujeme tam také počítadlo návštěvníků. Je to malá krabička, která je schopná evidovat návštěvníky a posílat údaje přes wi-fi. Je schopná rozlišovat děti a dospělé nebo vstup a výstup zvlášť,“ přidal podrobnosti starosta.

„Na vysvětlenou jen dodám, že nemáme vyřešené majetkoprávní vztahy s plošinou s bývalým nájemcem. Kvůli tomu jsme to nemohli plnohodnotně pronajmout, proto jsme se rozhodli k tomuto řešení s příkazní smlouvou,“ doplnil zastupitel Adalbert Stoiber.

Místostarosta František Soukup objasnil, jak to je s vyhlídkovou plošinou. „Posledního prosince 2024 nám skončí povolení k jejímu užívání. Hledáme projektanta a řešíme, jak ji užívat dál, nebo jestli nesehnat peníze a nepostavit novou. Může to stát i desítky milionů korun, což bude potřeba s případným pachtýřem nějak smluvně ošetřit.“

„Rozhodně si myslím, že investorem nové plošiny i žadatelem o dotace by měla být jednoznačně obec, abychom se vyhnuli současným sporům,“ upozornila Lenka Formánková.

„Jde také o hradní záchody, ty stále nemají kolaudaci. Ta se potáhne minimálně měsíc, ne-li déle. Je třeba také doložit řadu dalších dokumentů,“ dovysvětlil Pavel Gabriš. V plánu má Přední Výtoň k hradu dopravit do doby, než se podaří sociály zprovoznit, alespoň mobilní toalety.

Obec se s bývalými nájemci snaží dohodnout i na případném převzetí či odkoupení webové domény a facebookové stránky, ale zatím bez úspěchu. Přední Výtoň proto zřídila nové oficiální stránky hradu, a to vitkuvhradek.eu. „Příští týden se sejdeme na pracovním zasedání zastupitelstva a určíme si, co bude dál,“ uzavřel starosta.

Zastupitelé dále také schválili záměr pronajmout 30 metrů čtverečních uvnitř hradu, resp. prostor šenku a zázemí, zájemcům o poskytování občerstvení. Ten vyvěsí v nejbližší době na obecní úřední desce.

Návštěvnost hradu se podle údajů, jež obci posledních 25 let poskytovalo Občanské sdružení Vítkův Hrádek (kterému byla ke konci dubna po pětadvaceti letech vypovězena nájemní smlouva) pohybuje kolem třiceti až čtyřiceti lidí ročně. Plné vstupné je v současné době 100 Kč, snížené 50 Kč.