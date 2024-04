Zázrak, že se to celé nezřítilo. To je asi věta, která probleskne hlavou každému, kdo se podívá na snímky trámů z rozřezané vyhlídkové plošiny Vítkova hrádku, která už byla v havarijním stavu. Hrad je kvůli sporům obce Přední Výtoň, které zřícenina patří, a spolku nadšenců, kteří hrad čtvrt století provozovali a loni jim skončila nájemní smlouva, od loňska zavřený. První akce, včetně prohlídky věže, se chystá na 1. května.

Obec Přední Výtoň odstranila z Vítkova Hrádku starou vyhlídkovou plošinu. Takhle vypadá dřevo. | Video: Se svolením obce

Obě znesvářené strany se potkaly u soudu, který skončil před měsícem. Soudce rozhodl, že Spolek přátel Vítkova hrádku, v čele s předsedou Miroslavem Kovačičínem, musí hrad vyklidit, včetně vyhlídkové plošiny. Původní dohoda obce se spolkem zněla, že spolek z hradu odveze všechny dřevěné konstrukce do 15. prosince, to se ale nestalo a následovala žaloba. Rozsudek zněl jasně: spolek musí do měsíce pozemky obce kompletně vyklidit. Více ZDE.

Vykliďte hrad, máte na to měsíc. Soud rozsekl spor o Vítkův hrádek jednoznačně

Soudními tahanicemi a rozsudkem ale spory, které se nesou i v osobní rovině, neskončily. Válka o hrad zuří dál, alespoň pokud jde o sociální sítě. „Obec Přední Vítoň bourá vyhlídkovou plošinu v rozporu se zákonem,“ píše spolek na své stránce Vítkův hrádek. Svůj vlastní profil stejného jména, Vítkův hrádek, spravuje také obec. Tam se píše pro změnu toto: „Ptáte se, proč musela být plošina odstraněna. Zde jsou důvody - skutečné. Není to o vyhnání, škodění či zničení úžasné funkční věci. Jde jen a pouze o bezpečnost vás, návštěvníků. Statik a dendrolog v posudku rozhodli, že životnost plošiny je u konce. Na fotkách a videu můžete vidět, v jakém stavu materiál byl.“

Podle starosty Pavla Gabriše už Přední Výtoň nemohla dál čekat a vinou neochoty spolku hrad vyklidit přijít o další turistickou sezónu. Nechala proto rozhlednu rozřezat a složila ji u paty hradu. „Začali jsme konat, podle nás to je jediné řešení. Nechali jsme jim to na našem pozemku a čekáme, jak se zachovají. Ale už nám to jedno, vytvořil se prostor, aby se postavila plošina nová,“ vysvětlil s tím, že by byl rád, kdyby se turisté mohli na novou věž podívat na začátku července. „Pustili jsme se do opravy zdiva, přestalo téct např. do černé kuchyně, nad kterou je zatravněná terasa. Nálety tam prorostly izolací, byly tam tři centimetry silné kořeny.“

Na opravu Vítkova hrádku obec vypsala veřejnou sbírku. Potřebuje deset milionů

O tradici zahájení sezóny o prvním májovém dni ale návštěvníci nepřijdou. První akce, která se na hradě, který je od loňského září zavřený, bude konat, se symbolicky jmenuje Den zavřených dveří. „Budeme rozdávat pivo a guláš, já budu chrastit kasičkou. Budou i exkurze do hradu, vstupné půjde v plné výši do sbírky na opravu. Podívat se do vyklizeného donjonu, to není každodenní zážitek.“

„Spory, zášť, smutek, nepravdy a házení klacků pod nohy. Toto vše nepěkné ubližuje nejen majiteli hradu, nejen nadšencům, kteří hrádek roky provozovali a teď si plivou na vlastní dřinu, ale i samotné památce. Ta totiž s tímto lidským sporem nemá nic společného,“ zve obec příznivce hradu k návštěvě. „Jak se říká, kdo nevěří, ať tam běží. Můžete se přesvědčit sami na vlastní oči, v jakém stavu dřevo bylo. Máme pro vás připravené odpovědi a informace o probíhajících i plánovaných pracech, o staré i nové plošině, o zklamáních i radostech, prohrách, výhrách, plánech i snech. A k tomu představení nového piva z pivovaru Rožmberk a na chuť gulášek z Hájovny. K tanci a poslechu zahraje nejlepší hradní kapela Zlatý Skořápky, bez nich by se to totiž neobešlo. A chystáme pro vás i malé překvapení.“