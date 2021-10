Na hrádku se také staví nové palisády. „Jejich podoba je plně vyhovující, jedná se o velice citlivé řešení vzniklé situace, které má vysokou životnost," řekl k tomu archeolog Havlice. "Jedná se o technické řešení. Palisády brání tomu, aby návštěvníci chodili po koruně zdí, neničili je a také, aby využívali ke vstupu do hradu původní bránu a nepřelézali tam jinudy.“

Kromě toho se na hrádku obnovují palisády, které poničila vichřice. S opravou, která je největší v novodobé historii, obec začala před začátkem sezóny v minulém roce. Díky vrtu, který vytvořila speciální souprava, na hrádek tryská voda z hloubky 72 metrů. „Návštěvnost je v posledních letech vysoká a my vnímáme, že chybějící toalety jsou problém,“ řekl starosta Jan Bittner. „Na hrádek chodí desítky tisíc výletníků a mobilní toalety přestávají stačit.“

Toalety a sprchy totiž vznikají v místě nazývaném Konírna, i když tam stáj pro koně nikdy nebyla. Na práce dohlíží odborníci z českobudějovického pracoviště Národního památkového ústavu. Právě vedoucí jeho archeologického oddělení Jiří Havlice v konírně dokončil záchranný výzkum. Nalezl při něm například kovovou šipku ze středověkého šípu, mnoho keramických střepů ze středověkého nádobí pocházejícího z různých staletí, kachle a dále především zbytky z hradní kuchyně, jako jsou například zvířecí a drůbeží kosti. „Ještě před výstavbou renesančního opevnění se zde nacházelo středověké smetiště, kam byly ze skalního bloku shazovány odpadky vynášené po dřevěném můstku z hradu,“ vysvětlil Jiří Havlice. „Takto vznikla nejstarší vrstva nálezů datovaná do 13.století. Desítky nalezených artefaktů jsou dokladem o životě na hrádku, který byl založený v polovině 13.století.“

Významné změny čekají Vítkův hrádek, co se týká vybavení pro četné návštěvníky hradu. Obec Přední Výtoň se Spolkem přátel Vítkova hrádku tam momentálně buduje toalety, což nebylo možné bez přívodu vody na hrad.

