Pracovník/ice elektroúdržby Co u nás budete dělat: " Práce na robotizovaných pracovištích s moderními prvky elektroúdržby. " Diagnostika poruch a jejich řešení pro bezproblémový chod elektrických zařízeních. " Spolupráce při stěhování strojů a zařízení. " Orientace v elektroschématech. " Opravy a údržba elektrických zařízení. " Komunikace a spolupráce napříč se všemi odděleními při řešení problémů. Co od vás potřebujeme: " Vzdělání v elektro oboru. " Vyhláška 50/1978 Sb. min. § 6 (NV 194/2022 min. § 6) " Základní znalost práce s počítačem velkou výhodou " Praxe ve výrobní společnosti velkou výhodou " Ochota pracovat ve směnném režimu a učit se novým věcem " Pečlivost, zodpovědnost, manuální zručnost, samostatnost " Nástup možný IHNED / dohodou Na co se u nás můžete těšit: o Nástupní měsíční hrubá mzda od 35.000, - Kč do 45.000, - Kč o Rodinné české prostředí o Závodní stravování (obědy a večeře) ZDARMA, stravenky o Odměny a příplatky za přesčasovou práci nad rámec Zákoníku práce o Příspěvek na dojíždění o Smlouva na dobu neurčitou o 5 týdnů dovolené o Po zapracování možnost zvýšení kvalifikace a hodinové mzdy o Další prémiové složky o Příspěvek na penzijní a životní pojištění o Pravidelné odměny (dovolená, Vánoce a roční bonus) o Příspěvek na kulturu, zdraví a sport ve výši 4.500, - Kč/rok " Očkování proti chřipce o ŠKODA AUTO zvýhodněné ceny o Bonus pro pracovních a životních výročích, narození dítěte. o Odměny za zlepšovací návrhy. o Akcie KION Group o Zvýhodněné tarify pro blízké, rodinné akce a výlety. o Zázemí mezinárodní společnosti podporující motivaci zaměstnanců 35 000 Kč

