Hradní kapela Zlatý skořápky v neděli vítala ty, co si ze Svatého Tomáše na Lipensku vyšlápli na nejvýše položenou zříceninu u nás. A nebylo jich málo, slunečně počasí na Vítkův hrádek, který leží v nadmořské výšce 1035 m n. m., přilákalo doslova zástupy turistů. Parkoviště byla plná, pohostinství otevřená a na nádvoří hradu zněla muzika.

Slunečné počasí na Vítkův hrádek o prodlouženém květnovém víkendu přitáhlo davy návštěvníků. | Foto: Deník/Zuzana Gabajová

V provozu je i dřevěná konstrukce uvnitř hradu, která slouží jako rozhledna. Co s hradem, který je v majetku obce a po pětadvaceti letech ho přestal provozovat Spolek přátel Vítkova hrádku, jemuž obec vypověděla nájemní smlouvu, bude dál, se uvidí na úterním zasedání zastupitelstva Přední Výtoň. „Od 1. května je každý den otevřeno. V úterý rozhodne, jakou cestou se to bude ubírat dál, to se sejde zastupitelstvo,“ přiblížil starosta Pavel Gabriš.

„Zvažujeme a pracujeme na tom, jestli bychom byli schopni provozovat hrádek my, jako obec, ruku v ruce s několika subjekty, minimálně do konce roku. A pak se rozhodnout pro nějakého dlouhodobého pachtýře,“ přiblížil starosta v únoru, kdy byl hrad uzavřený. „Bude třeba zrekonstruovat pravou stranu vyhlídkové věže, což je oříšek, jehož rozlousknutí si vyžádá dost času. Hlavně povolovací procedura i výběrové řízení budou zdlouhavé,“ vysvětlil s tím, že počítá, že rekonstrukce pravé strany věže bude trvat několik měsíců.