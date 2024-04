Zřícenina původně gotického hradu Vítkův hrádek, který ještě v loňské sezóně patřil mezi nejnavštěvovanější místa na Lipensku, zůstává zavřená. Obec Přední Výtoň, která je majitelem této nejvýše položené hradní zříceniny u nás, hrad výjimečně otevře 1. května. Ale jen na jediný den.

Pivo a guláš zdarma, prohlídka za dobrovolný příspěvek na novou vyhlídkovou plošinu. To bude 1. květen na Vítkově hrádku. | Foto: Deník/Zuzana Gabajová

Na návštěvníky tam čeká rarita – budou si moci prohlédnout donjonovou věž, kterou posledních 20 let zakrývala plošina, z níž návštěvníci pozorovali okolí. „Starou plošinu jsme museli kvůli havarijnímu stavu odstranit. Nechtěli jsme nikoho vyhánět, škodit či ničit úžasné a funkční věci. Šlo jen o bezpečnost návštěvníků. Statik a dendrolog v posudku rozhodli, že životnost je u konce. Bývalý provozovatel, občanské sdružení Spolek přátel Vítkova hrádku, plošinu mělo na základě soudního usnesení odstranit. To se ale zatím nestalo,“ vysvětlil starosta Přední Výtoně Pavel Gabriš. „Začali jsme konat, podle nás to je jediné řešení. Pustili jsme se do opravy zdiva, přestalo téct např. do černé kuchyně, nad kterou je zatravněná terasa.“

Hrad je kvůli sporům obce Přední Výtoň, které zřícenina patří, a spolku, jenž hrad čtvrtstoletí provozoval a loni mu skončila nájemní smlouva, od minulého roku zavřený. Podle starosty už Přední Výtoň nemohla dál čekat a vinou neochoty spolku hrad vyklidit a přijít o další turistickou sezónu. Vyhlídková plošina byla z útrob donjonu odstraněna a složena u paty hradu.

Na prvního máje tam Přední Výtoň pořádá benefiční akci, která upozorní milovníky tohoto místa na sbírku, jejíž výtěžek má pokrýt náklady související s pořízením a instalací nové plošiny, kterou tu chce obec postavit. Akce má název „Den zavřených dveří“. „Abychom neupadli v zapomnění a rozhýbali trochu veřejnou sbírku, přicházíme s touto akcí. Přiláká skutečné milovníky a fanoušky Vítkova hrádku. K tomu mají všichni ještě možnost vidět původní zdi donjonu, seznámit se s řemeslem starých kameníků. Hradem bude provádět Jakub Suchánek,“ zve Pavel Gabriš.

Ti, kdo přijdou, budou moci ochutnat novou značku piva Vítkův hrádek - Wittinghausen, který bude vařit Pivovar Rožmberk. Pro návštěvníky bude připravený guláš a chléb z místní Hájovny, zahraje hradní kapela Zlatý Skořápky. Návštěvníci nebudou za nic platit. Po konzumaci jídla mohou přispět na opravu vyhlídkové plošiny a zdiva donjonu libovolnou částkou do připravené pokladny v hotovosti nebo pomocí QR kódu. Platit budou pouze zájemci o exkurzi do útrob hradu, kteří zakoupením vstupenky rovněž přispějí na obnovu vyhlídkové plošiny. Starosta Gabriš chce, aby na hrádku stála co nejdříve nová plošina. „Po dokončení projektové dokumentace se rozběhne výběrové řízení na zhotovitele a současně žádost o stavební povolení, včetně posudků památkářů, úředníků z odboru životního prostředí a CHKO Šumava,“ uvedl Gabriš. Kdy se památka otevře, starosta neví. Věří, že se vše stihne do začátku prázdnin. „Ale je to ve hvězdách, situace je velice komplikovaná,“ uzavřel a zdůraznil, že každý příspěvek na její opravu otevření Vítkova hrádku pro veřejnost urychlí.