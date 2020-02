K několika desítkám událostí, jejichž počet se neustále měnil, vyjížděli od nedělního odpoledne hasiči v regionu.

Ještě v pondělí odpoledne nešla elektřina na dvou místech na Hornoplánsku. „A to na druhém břehu Lipna,“ sdělil starosta Horní Plané Jiří Hůlka. „Konkrétně na Valtrově, kde praskly sloupy elektrického vedení. Dnes to tam opravují.“ Jiné výraznější škody Hornoplánští nezaznamenali.

„Nic dramatického se nestalo,“ informoval o situaci v Dolním Dvořišti starosta Ivan Kůta. „Jenom jeden strom spadl na elektrické vedení. Byl to suchý topol přímo v obci. Nespadl ale na hlavní vedení, došlo ke zkratu, takže nesvítila jenom jedna ulice a další dva domy. Právě se na to jedu podívat. Mnohem horší to bylo před čtrnácti dny.“

Tehdy v Dolním Dvořišti vítr sroloval kus střechy na mateřské školce, v Cetvinách popadaly stromy a nějaké stromy spadly také na železniční trať.

Podobně poslední vítr hodnotí i ve Křemži. Minule to bylo horší, nicméně k nějakým škodám přece došlo. „Na bytovce to shodilo dost velký kus střechy,“ líčil starosta Josef Troup. „Stejně jsme ji chtěli rekonstruovat, tak to zakrývají jenom provizorně. Na starém kině vítr odtrhl nějaké tašky a omítku. Problém je, že spadly na auto místního asijského obchodníka, který tam to auto přemístil paradoxně proto, aby ho ochránil. Řešíme to s pojišťovnou. A na radnici vítr utrhl kus římsy. Jinak stromy drží, zřejmě díky dobré práci dendrologa.“ A v neděli v Křemži asi dvě hodiny nešel proud.

Ten na chvíli vypadl i v neděli večer ve Chvalšinách. „Jinak až na nějakou tu spadlou tašku ze střechy školky a některé stromy v lesích to bylo dobré,“ dodal starosta Jiří Borský.