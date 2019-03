Jižní Čechy – Akci Vlajka pro Tibet (koná se každý rok 10. března) letos poprvé podpoří čtyři obce Jihočeského kraje, mj. Majdalena u Třeboně.

Tibetská vlajka. Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

Podle starosty Majdaleny Davida Sekáče obdržel úřad výzvu od organizace Lungta, která vše pořádá. „Údajně to sem chodilo i dřív, ale minulá zastupitelstva to asi nepovažovala za důležité, protože pro malou obec, jako jsme my, jsou důležitější praktické věci,“ míní.