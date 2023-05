Vlaky na Šumavu ještě více zpomalí. Některé nedojedou ani do Nového Údolí

Špatnou zprávu pro ty, co v letní sezóně rádi využívají vlaky na Šumavu, přináší Jihočeský kraj. Správa železnic totiž označila jako havarijní technický stav tratě č. 194 z Českých Budějovic do Černého Kříže. Chce proto přes léto na některých úsecích snížit rychlost „Šumavské střely“ až na 20 km/h, což vyvolá zpoždění všech vlaků a současně to zhorší kvalitu dopravní obslužnosti. Změny kvůli tomu doznají i jízdní řády, část vlaků bude končit už na Černém Kříži a u některých nebudou rychlíkové přípoje.

Vlaky, které jedou Českých Budějovic přes Český Krumlov na Šumavu, v letní sezóně ještě zpomalí. Na ilustračním snímku nádraží v Českém Krumlově. | Video: Deník/Zuzana Gabajová