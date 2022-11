„Ač jsou jihočeští váleční veteráni početnou komunitou,“ vysvětlil Jiří Kopal, národní velitel Lazarus Union Česká a Slovenská republika a generálmajor CSLI. „čítá přes 300 osob a 2100 vojenských důchodců, má také tři druhoválečné veterány, tak místo, kde by se mohli scházet a které by zároveň sloužilo jako centrum vzdělávání a osvětové činnosti, jim dlouhodobě chybí. Jihočeští veteráni by mohli dlouho vyprávět o tom, jak o různé prostory pro setkávání mnoho let usilovali, například v Českém Krumlově v bývalých kasárnách ve Vyšným.“

Za tím účelem se odehrála řada setkání, například letos v únoru v Českém Krumlově. Tam se dva zastupitelé města Český Krumlov, poslanec Jan Kubík, předseda jihočeské organizace Sdružení válečných veteránů ČR a předseda Jednoty Československé obce legionářské (ČsOL) Vimperk Vojtěch Plesník, terénní pracovník zapojený do projektu Československé obce legionářské Péče o válečné veterány Rudolf Krkoška a přednosta Újezdního úřadu Vojenského újezdu Boletice Marián Varga shodli, že absenci centra k setkávání je nutno napravit. Zlom nastal, když místopředseda Jednoty ČsOL Bohumír Tomášek jako občan předložil do participativního rozpočtu Českých Budějovic návrh na Centrum pro válečné veterány. Projekt se v hlasování dostal do finále. Nicméně konečné slovo je ještě na radě města.

Pokud vše dobře dopadne, jihočeští váleční veteráni získají své zázemí. Předmětem projektu je vytvoření kanceláře a velké zasedací místnosti na setkávání občanů Jihočeského kraje, válečných veteránů, vojenských důchodců a podobně. Veřejný prospěch spočívá v sociální pomoci, právních poradách, pořádání aktivit pro rozsáhlou skupinu lidí, možnosti aktivně trávit volný čas a třeba i přispět svou profesí k zlepšení k chodu komunitního centra, popřípadě se podílet na jeho provozu. Komunitní centrum může také sloužit jako středisko výchovy, vzdělávání a osvětové činnosti, kde se mladí lidé mohou dozvědět o české armádě a její úloze v různých časových obdobích s prezentací přednášek POKOS - Příprava Občana K Obraně Státu.

„Dovedu si také představit, že by se zde nacházelo malé muzeum ojedinělého Výcvikového střediska mírových sil OSN, které v devadesátých letech působilo v Českém Krumlově ve Vyšným,“ doplnil Jiří Kopal.

Pomoc veteránům

Po celý listopad můžete na pobočkách knihovny, v infocentru, v divadle, v klášterech a na dalších místech ve městě pořídit kvítek, čímž přispějete na pomoc veteránům a dalším bojovníkům za svobodu prostřednictvím Centra pomoci Paměti národa. Výtěžek sbírky jde také na to, aby se na jejich příběhy nezapomnělo.