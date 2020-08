Ve vodě se rozmnožil parazit – larvální stadium motolice ptačí, a s koupáním je utrum. Teď do rybníka vlezou jen otrlí jedinci s hroší kůží. Což je v létě vážně malér.

Patrně tak znovu zesílí volání obyvatel po pořádném bazénu s průzračně čistou a pravidelně čištěnou vodou, na který řadu let čekají.

Město sice udělá maximum pro to, aby s parazitem, který vyvolává svědivou vyrážku, zatočilo, myslím ale, že pracně vybudovaná důvěra lidí v kvalitní koupání na Horní Bráně značně utrpěla.

A nevím, nevím, jestli se ji podaří obnovit.

Jak to vidíte vy? Až bude rybník zase v pořádku, bez obav a s radostí do něho opět hupsnete? Nebo si teď říkáte, že tam vás do vody už nikdo nedostane? Byla by to ale škoda, nemyslíte? Ostatně člověk nikdy neví, kde na něj co číhá. Co vy na to? Napište mi na e-mail

zuzana.kyselova@denik.cz