Na pořadu odpoledne byla témata EU fondy před Covid-19 a po něm, Fond solidarity po Covid-19, Změny v čerpání dotací z EU (srovnání dřívějšího, nynějšího a budoucího systému dotací), Koncepce dopravy na Českokrumlovsku, modernizace vybavení Nemocnice Český Krumlov, Cestovatelská soutěž KOMPAS 2020 v rámci EU projektů v regionech a podpora tuzemského cestovního ruchu v období Covid 19.

„Bylo to závěrečné jednání, vyhodnocení celého programu, neboť v současnosti bylo čerpání dotačních evropských peněz ukončeno,“ vysvětlil Antonín Krák. „A bude následovat nové programovací období. Nyní vyhodnocujeme, zda ty projekty byly úspěšné, jak pomohly občanům. Spousta peněz šla i na Českokrumlovsko. Například do nemocnice na přístrojovou techniku, opravy silnic, mostů, a šly samozřejmě i do školství. Například mířily na gymnázium, do střední umělecké školy sv. Anežky a podobně. A věřím tomu, že v budoucnu přijdou i peníze na řešení katastrofální situace v dopravě v Českém Krumlově, evropské peníze by mohly pomoci vybudování nějakého obchvatu či přeložky.“