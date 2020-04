Více než 1000 roušek předali lidé ze spolku 1Telka Kaplice českokrumlovské nemocnici. Jejich úsilí pomáhat v této nelehké době podpořili obyvatelé Kaplice i některé firmy.

Spolek 1Telka Kaplice inicioval pomoc tam, kde to je třeba, také v Kaplici. | Foto: archiv 1Telka Kaplice

Spolek mezi prvními začal rozvážet seniorům nákupy a zároveň i roušky. ,,Bylo to hektické období, kdy jsme jezdili celý den,“ zavzpomínal Zdeněk Jílek. „Hned na začátku nás začaly podporovat domácí švadlenky, které šily roušky. Mají můj obrovský obdiv, protože to množství roušek, které vyprodukovaly, je neskutečné. A stále nás zásobují novými!" Do počtu vyrobených roušek velkou měrou přispěla i kaplická firma Jouza Union. "Majitel firmy nám hned druhý den volal, že je připraven okamžitě zastavit výrobu na jedné hale a začít šít roušky, pokud dodáme materiál," říká Zdeněk Jílek. "A tak začala další anabáze, kdy spolek sháněl látku. Obrátili jsme se na občany města, ti naši výzvu vyslyšeli.“