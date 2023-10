Povodí Vltavy opravuje jez u Jelení lávky. Vodáckého maratonu se to nedotkne

Provizorní dřevěná lávka přes šlajsnu, koruna jezu obehnaná hrazením, otevřený poklop do šachty a červenobílá páska natažená přes Vltavu. Tak to v těchto dnech vypadá na jezu pod krumlovských Plášťovým mostem. Povodí Vltavy se tam pustilo do plánované opravy. Krumlovský vodácký maraton to nijak neohrozí.

Povodí Vltavy opravuje krumlovský jez pod Plášťovým mostem. | Video: Deník/Zuzana Gabajová