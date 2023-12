Alespoň částečně přitáhlo Povodí Vltavy kohouty na Vltavě. V noci před Silvestrem klesl odtok z Lipna na přibližně pětasedmdesát kubíků z devadesáti. Hladina řeky v centru Krumlova je proto v neděli ráno o nějakých deset centimetrů níž než o den dříve.

Vltava v Českém Krumlově na 2. stupni SPA. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

V důsledku snížení průtoku klesá hladina Vltavy i v centru Českého Krumlova. V neděli ráno se pohybovala na zhruba 210 cm poté, co tři dny v kuse, od 28. prosince, oscilovala na hranici 2. a 3. SPA na 220 cm. Odtok z Vyššího Brodu najdete ZDE.

Sucho versus povodeň. Hladina Lipna se během pár měsíců zvedla o dva metry

Lipno se po více než týdnu, kdy se množství vody pohybovalo v retenčním pásmu, vrátilo do „černých čísel“ čili do zásobního prostoru, hladina klesla pod 725,90 m n. m. O silvestrovském ránu byla na kótě 724,87 m n. m. Kulminovala 26. a 27. prosince na 726,14 m n. m., což je pouhých 46 cm pod maximální retenční hladinou, kdy by Povodí muselo otevřít všechna výpustná zařízení, tj. i přelivy na hrázi. Nyní veškerá voda teče pod zemí přes vodní elektrárnu a odpadním kanálem do vyrovnávací nádrže Lipno II. ve Vyšším Brodě.

Pro srovnání, o povodních v roce 2002 dosáhla maximální hladina výšky 725,67 m n. m.

Povodeň v srpnu 2002 na VD Lipno I.Zdroj: Povodí Vltavy, s. p.