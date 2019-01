Dolní Vltavice – Náročný výkon čekal v sobotu a v neděli na účastníky záchranářského soustředění v Kyselově: minimálně půl kilometru ve vodě za závodech v dálkovém plavání, které v Dolní Vltavici uspořádali čeští a rakouští záchranáři s krumlovskou PRO-SPORT ČK. Vyzkoušeli si, jaké je závodit vedle účasntníků světového poháru či přemožitelů kanálu La Manche.

Mladí záchranáři na Dolní Vltavici nastoupili do závodu v dálkovém plavání. | Foto: Deník/ Zuzana Gabajová

„Poplavu půl kilometru," řekl před závodem Honza Hojer z Kájova. „Budeme mít elektronické náramky s čipy, ty v cíli pípnou a změří nám čas."

Vítězi kategorie na 500 metrů se stali Honzovi kolegové ze záchranářského kroužku i ze soustředění, Pavel Moravčík z Větřní a Kristýna Řeháčková z Korosek. „Úplně se mi zamlžily brýle, že jsem nic neviděl, ale jinak se mi plavalo dobře," řekl bezprostředně po závodě ještě zadýchaný dvanáctiletý Pavel Moravčík. „Půl kilometru jsem zatím plaval jenom jednou, na těchto závodech minulý rok. Plavali jsme i teď na táboře, ale maximálně tři sta metrů."

Pár centimetrů za Pavlem dorazila do cíle první mezi dívkami, Kristýna Řeháčková, která včera oslavila jedenácté narozeniny. „Říkala jsem si, kdo to přede mnou plave, tak jsem si přichvátla a byl to Pavel."

V závodě na 1 km v kategorii veřejnost obsadili první a druhé místo David Macek z Tábora a Václav Ondřich z Českého Krumlova. „Tábor je skvělý," přiblížil David Macek, který chodí na záchranářský kroužek do Soběslavi. „Učili jsme se první pomoc nebo přežití v přírodě. Došli jsme na určené místo, kde jsme přes noc bivakovali. Nejdřív jsme šli každý sám, měli jsme stanoviště, kde jsme si procvičili znalosti, a až tam přišli vedoucí, kteří kontrolovali, jestli to máme dobře."