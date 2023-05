Pokud se chtějí cyklisté z Českého Krumlova dostat do Zlaté Koruny dnes, nezbývá jim než velkou část zhruba osmikilometrové trasy absolvovat po silnici mezi auty, minimálně přímo v Českém Krumlově a pak ze Srnína do Zlaté Koruny - pokud se nerozhodnou jet po úbočí Kletě. Každá ze současných tras ale vede „přes kopec“, zatímco povltavská stezka by měla minimální převýšení, což oceňují hlavně rodiny s menšími dětmi. Dlouhá by byla 12,9 km a vyšla by, podle propočtů Jihočeského kraje, na necelých 73 milionů korun.