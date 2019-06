Řeku s ní brázdí gondoliér Petr Žaba, původem Písečák. „Působíme v pražských Benátkách, což je část města založená na dřevěných pilotech," říká. "Náš rejdař v těch italských zjistil, že na Velkém kanálu je jen jediná socha českého světce, a tím je Jan Nepomucký, který je patronem gondoliérů. Pozval proto benátské gondoliéry před jedenácti lety na slavnosti do Prahy a oni nám dali svolení, abychom si od nich odvezli jednu černou gondolu. Ty tam jinak musí zůstávat, je to přísně koncesovaná živnost."

Na černých gondolách smí plout pouze čtyři sta gondoliérů. "Na ta místa je pořadník, musí se čekat, než někdo zemře nebo se z Benátek odstěhuje. Až tehdy můžete nastoupit na jeho místo," vysvětluje Petr Žaba.

Ovládat gondolu se naučil přímo od benátských gondoliérů. "Když přijeli do Prahy, mysleli jsme si, že to nic není. Nalezli jsme do toho v noci, že se natajno svezeme, a všichni jsme popadali. Ani jsme se s tím nedokázali hnout. Pak jsme jezdili na kempy do Benátek, učili nás to i tady. Certifikát máme já, můj šéf a jeho syn, smíme vozit lidi v Praze. Trvalo nám pět šest let, než jsme se gondolu naučili ovládat úplně bezpečně, není to nic jednoduchého. Má ploché dno, nijak vás to neveze, přesazujete si veslo."

V sobotu v 11 hodin během říční inscenace Eleanoru, jak se gondola jmenuje, v rámci Slavností pětilisté růže předá Eva z Rožmberka Petru Vokovi. „Bude to i s malým darem, aby se Petr Vok usmířil s bratrem Vilémem,“ říká Radek Šťovíček z krumlovské Voroplavby, který zapůjčení gondoly do Krumlova domluvil. "Celý den, s výjimkou chvíle, kdy bude hodinu součástí programu slavností, až do tmy se na ní může svézt i veřejnost. V půl dvanácté v noci pak gondola zřejmě vyprovodí naše antické vory na plavbu pod ohňostroj."

Gondola bude v Krumlově plout mezi jezy pod kostelem a Plášťovým mostem. "Tento prostor jsme pro dobu slavností nazvali lagunou. Jako nástupiště poslouží náš vor Vilém, který má speciální gumový nárazník, abychom gondolu nepoškodili,“ dodává voroplavec. "Provizorní přístaviště je pod penzionem Wok v Rybářské ulici."

Loď na řeku z přívěsu překládal jeřábník Pavel Joza. „Byl to pěkný zážitek, loď jsem ještě nestěhoval. Nebylo to nic extra složitého, jen jsme museli dávat pozor na lampu, abychom do ní neťukli," podělil se o své dojmy.