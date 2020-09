Ve vodě rybníka na Horní Bráně byl potvrzen výskyt cerkárií ptačí motolice a sinic. Město proti tomu ihned začalo bojovat, kvalita vody se zlepšila, ale pořád ještě ne dostatečně.

Lesy města Český Krumlov, které mají rybník na starosti, jako protiopatření začaly do rybníka připouštět spodní vodu z drahoslavických rybníků. „Tím bylo odplaveno velké množství sinic,“ sdělil Miroslav Štoll, jednatel společnosti. „Voda v rybníku se díky tomu významně naředila. Přívod čisté vody pokračuje dál, hladinu udržujeme na optimální výši. To znamená, že voda z rybníka je odváděna přes stavidlo, nikoli přes bezpečnostní přeliv. Do poloviny září budeme odvádět také horní vodu.“

Nejnovější testy potvrdily, že co se týká obsahu sinic, stav vody v rybníce se podstatně zlepšil. Rybník zůstává v kategorii se zhoršenou jakostí vody. Sinice i cerkárie ptačí motolice mohou způsobit alergické reakce a svědivé vyrážky, což se v létě také dělo, ale mohou způsobit i zarudnutí očí nebo rýmu. Ovšem také jiné problémy, jako střevní či žaludeční. „Proto je nutné, pokud někdo do takové vody vleze, aby se vzápětí osprchoval čistou vodou a z pokožky spláchl sinice a řasy,“ upozorňuje Vlasta Horáková z Odboru životního prostředí a zemědělství.

Protože ptačí motolice má vývojový cyklus spojený s vodními plži a ptáky, pracovníci městských lesů odstranili porosty kolem rybníka, v nichž se tito živočichové zdržují.

Postupy, jak zajistit čistou vodu v rybníce, bude město konzultovat s odborníky Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity, Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích a Státního zdravotního ústavu v Praze. Je také důležité, aby lidé důsledně respektovali zákaz krmení kachen.

Kromě vody je ale možné relaxační areál Hornobránského rybníka dál využívat. Lidé všeho věku si oblíbili sportování na tamních sportovištích. „Nově tam přibyl pingpongový stůl,“ připomněla mluvčí města Petra Nestávalová. „Do konce října by měl vzniknout podél horní pěšiny nad hřišti fitness okruh se šesti stanovišti, kde budou instalovány fitness stroje s možností aerobního i silového tréninku. Děti mohou řádit na dětských hřištích a nafukovací trampolíně. O prázdninách město nechalo na rybníku také zrekonstruovat dřevěné molo.“