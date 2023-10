Osm set lodí, přes tisíc závodníků a mezi nimi i prezident České republiky Petr Pavel. Ten startoval se svým týmem na pramici z kempu v Rožmberku nad Vltavou.

Krumlovský vodácký maraton 2023. Po roce znovu na Vltavu, se svou posádkou na pramici, vyrazil i prezident ČR Petr Pavel. | Foto: Město Český Krumlov/Tomáš Kasal

„Loni to bylo jednodušší, protože jsem byl nepolíben zkušeností. Sice jsem o vodáckém maratonu slyšel, když jsem však přijel do Krumlova a dozvěděl jsem se, že je to 29 km, tak mě to trochu vyděsilo,“ svěřil se před začátkem závodu prezident. „Nicméně jsme prostě sedli do lodě a jeli. Nejen tým, ale i okolnosti byly mimořádně příznivé, takže jsme dojeli o pár vteřin čtvrtí a měli jsme z toho obrovskou radost. V té euforii jsme se domluvili, že pojedeme další rok zase spolu. V průběhu roku jsem si potom uvědomoval, jakých bylo pro mě těch 29 km krušných, a že zažít to ještě jednou nebude bez pořádného tréninku snadné. Ta atmosféra byla tady ale tak krásná, takže i když z toho mám trochu mrazení kolem žaludku, moc se na to těším.“