Všichni si to náramně užili. Neúplné rodiny, většinou maminky s dětmi ve věku od tří do šestnácti let, kterým poskytli ubytování Frymburští, ocenily snahu a rychlou domluvu skupiny vodních záchranářů s wellness hotelem. Během hrátek a základní plavecké výuky se jim snad alespoň na chvilku podařilo zapomenout na hrozivé okamžiky uplynulých dnů. Skupina asi třiceti uprchlíků se tak po počátečních rozpacích a drobném ostychu doslova spřátelila s mládežníky i instruktory záchranářů.