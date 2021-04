Jednak potřebuje odbahnit, což se dělalo naposledy před dvaceti lety. A také je třeba opravit zařízení výpusti i zrekonstruovat přivaděč vody z rybníků Sebevrahů. To vše by mělo napomoci zlepšit kvalitu vody.

Rozsáhlé poškození výpusti, která odvádí vodu z Hornobránského rybníka, bylo odhaleno při jeho zazimování. Výměna původní výpusti, která má dřevěnou trubku v hloubce pěti metrů, si žádá řadu náročných postupů. „Musíme vytvořit prohlubeň širokou 20 metrů,“ vysvětluje Miroslav Štoll, jednatel Lesů města Český Krumlov, které rybník spravují. „Odstraníme původní betonové stavidlo a nahradíme ho novým. Rovněž vyměníme šachtu pod hrází rybníka napojenou na dešťovou kanalizaci, která směřuje do Vltavy.“ Hráz tedy bude třeba překopat. To znamená, že bude na tři až čtyři týdny uzavřen chodník na hrázi. Ovšem rybník se dá obejít z druhé strany.

Práce potrvají do konce května, aby bylo možné rybník co nejdříve napouštět z Drahoslavické kaskády a byl zajištěn dostatek kvalitní vody pro letní měsíce, kdy rybník slouží k rekreaci.

Cena rekonstrukce výpusti přesahuje 1,5 milionu korun a částka za odbahnění se teprve stanoví podle konečného objemu, který bude vyvezen.

Lesy města současně rekonstruují přivaděč vody do rybníka. Část přivaděče dlouhého dva kilometry byla vyměněna už v předešlých letech, zbývá zrekonstruovat poslední dvousetmetrový úsek. Rekonstrukcí se navýší kapacita přivaděče, voda se tak bude do hornobránského rybníka dostávat snáze a rychleji.

Až bude zase v rybníku voda, pracovníci Lesů nebo rybáři tam opět nasadí ryby, a to takové doporučené druhy, které budou zlepšovat kvalitu vody. "Bez ryb by se voda zkazila podstatně rychleji," říká Miroslav Štoll. "Rybník by zarůstal vodními rostlinami a voda by nebyla ke koupání. Město nechalo zpracovat posudek z Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity, který doporučuje, jaké složení rybí obsádky je vhodné pro rybník využívaný jak k rekreačním účelům – ke koupání, tak i rybářům.“