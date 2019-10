V sobotu si užijí milovníci rybníkářství a rybářství, Vojenské lesy a statky ČR je zvou na jeden unikátní výlov, a sice Dolanského rybníka u Boletic. Čekat na ně bude bohatý doprovodný program, pochutiny, program o rybářství pro děti i soutěž o vánočního kapra.

Výlov Dolanského rybníka v Boleticích. | Foto: Deník / Zuzana Kyselová

Výlov se odehraje od 8.30 do 15.30 a na jeho návštěvníky bude čekat prodej čerstvých ryb z ekologicky čisté lokality, rybí pochutiny a další občerstvení, ale také bohatý program pro děti včetně lesní pedagogiky a ukázky živých ryb. „Sváteční výlov u obce Boletice je tip pro ty, kteří mají zájem o ryby z lokality, ve které je dlouhodobě vyloučena intenzivní lidská činnost," zve mluvčí VLS Jan Sotona. "Ale také pro ty, kteří si chtějí udělat ve volném dni zajímavý výlet do lokality, do níž je v týdnu z důvodu armádní činnosti přístup zakázán. Anebo pro ty, kteří chtějí sledovat tradiční rybářskou událost, ochutnat přímo na hrázi smaženou rybu a dozvědět se něco o rybářství i lesnictví v jižních Čechách.“