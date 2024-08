Už za měsíc se budou konat krajské volby. V jižních Čechách je ve hře 55 zastupitelských mandátů. Jak dopadnou jednotliví kandidáti, to se uvidí až po sečtení hlasů. Už teď je ale jisté, že jednoho regionálního politika se sčítání týkat nebude.

Na kandidátce Jihočeské veřejnosti, nově vzniklého subjektu, nebude místostarosta Českého Krumlova Dalibor Uhlíř. Měl být přitom jednou z čelných tváří sdružení, na soupisu kandidátů na webu hnutí figuroval na prvním místě. „Dalibor Uhlíř byl součástí příprav sdružení Jihočeská veřejnost, které je jednou z kandidujících stran do krajského zastupitelstva jižních Čech,“ potvrdil Deníku současný lídr kandidátky Jihočeská veřejnost Bohumil Komínek.

„Před konečném podáním kandidátní listiny Dalibor Uhlíř oznámil přípravnému výboru svou rezignaci z pozice lídra sdružení a následně i z celé kandidátní listiny. Sám toto odstoupení odůvodnil osobními důvody. Protože jsme sdružení, které není závislé jen na jednom kandidátovi a jsme tým lidí, po dohodě ve výboru došlo k přijetí odstoupení a nastavili jsme hned další postup v přípravách volební kampaně,“ doplnil Bohumil Komínek, který je místostarostou v Jindřichově Hradci jako bezpartijní za Nezávislí PRO HRADEC.

close info Zdroj: Město Český Krumlov zoom_in 1. místostarosta Českého Krumlov Dalibor Uhlíř. Snímek je z loňského sněmu Sdružení historických sídel v Havlíčkově Brodě.Jihočeská veřejnost vznikla letos na jaře jako uskupení pro krajské volby složené z nezávislých osobností nebo lidí z různých místních kandidátek. Dalibor Uhlíř uvedl, že jeho jméno bylo spojeno s kandidátkou jen v rámci úvah o jejím složení. „Bylo to jen uvažování, jak by kandidátka mohla vypadat. Z osobních a pracovních důvodů jsem vyhodnotil, že se nebudu krajských voleb účastnit,“ doplnil Dalibor Uhlíř. V nedávné minulosti je s jeho jménem spojen mimo jiné spor kolem toho, jestli oprávněně nebo neoprávněně používal vysokoškolský titul inženýr. Dalibor Uhlíř tak činil na základě studia na soukromé škole Newport University. Používání titulu se ale vzdal, když se objevily pochyby, jestli dané studium zakládá nárok právě na tento titul.

„Není mi lhostejné, jak to dopadne, beru to jako určitý ústupek tomu, že právní názor je, nechci říct, nejednoznačný, ale nelze z něj dovodit, že ta univerzita (NU) mohla takovou doložku vydat, a proto chci pokračovat jak s ministerstvem školství, tak s VŠE, tak s americkou ambasádou. Titul nebudu nebudu používat do té doby, než budu mít potvrzení, že je všechno v pořádku,“ nechal se slyšel na loňském srpnovém zasedání zastupitelů města.

Změna i u Zelených, Černého vystřídala Setničková

Změna na čele kandidátky není na jihu Čech v dosavadních přípravách voleb jediná. Už dříve změnili svého lídra Zelení. Zelení dlouho vybírali lídra kandidátky, rozhodovali se mezi Pavlou Setničkovou, zakladatelkou spolku Lipensko pro život, a Stanislavem Černým, spolupředsedou jihočeské organizace. Ten měl původně kandidátku vést, z rodinných důvodů ale rezignoval na pozici lídra a bude na 11. místě. V čele kandidátky, která se nakonec ještě rozrostla o koaličního partnera - Levici, bude Pavla Setničková.

Politické subjekty už také mají pro volby vylosovaná čísla, pod kterými je najdou voliči na hlasovacích lístcích. Protože se čísla losují pro celou Českou republiku dohromady, najdeme na jihu Čech i subjekty s čísly 70 nebo 85. Níže uvádíme čelní kandidáty stran. Kandidátky přitom nemusejí mít 55 jmen. Stačí jedno a možné je na druhou stranu uvést i náhradníky, takže dohromady až 60 jmen.