Druhý den voleb je tu. Volební místnosti jsou v plném provozu až do 14 hodin. Řada lidí nad účastí na volbách mávla rezignovaně rukou, ale nedělají dobře. Jak říká například Alena Prokešová z Velešína. "Já určitě volit půjdu. Každý by měl jít. Volby jsou možností, jak lidé mohou udělat něco pro zlepšení, když jsou nespokojeni."

Kdo je rozhodnut volit, neodradí ho ani obava z nákazy koronavirem. Třeba Ivanku Kladivovou z Českého Krumlova, i když jí šíření viru dělá starosti. „Z koronovairu trochu obavy mám, protože člověk pořád neví jak to je úplně popravdě. Zpráva, že je kolem tří tisíc nakažených, mě docela zaráží. Ale doufám, že to všichni přežijeme.“ Vybrat si mezi kandidáty jí nečinilo potíže. „Akorát mi tam chybí, poté, co jsem prošla všechny listiny, víc Krumlováků na předních místech, kde by se mohli uplatnit v kraji pro náš okres. To mi při výběru chybělo hodně.“

V Mirkovicích to zatím vypadá, že volební účast bude nevelká. "Lidí přišlo zatím málo, tak 12,5 procenta," sdělila předsedkyně komise IVana Váchová. "Bývalo jich jiné krajské volby víc. Celkem kolem 50 procent, a to v sobotu už nedoženeme," míní.Okrsek v Mirkovicích má zázemí na obecném úřadě v prostorné místnosti. Co členky šestičlenné komise dělají, když lidé moc nechodí? "Někdo si čte, někdo luští. Nebo jen tak povídáme. Když je šest ženských pohromadě, není to problém," směje se Ivana Váchová. "V pátek večer jsme třeba vařily šmorn… ale jen pusou. Probíraly jsme recept. Udělat si ho tu nemáme na čem." V Mirkovicích je 353 voličů.

Příjemně překvapeny vyšší volební účastí jsou některé volební komise na Českokrumlovsku. Třeba v Lipně nad Vltavou, kde sídlí komise na obecním úřadě, překročila v sobotu před jedenáctou účast voličů 32 procent. "Tipovali jsme ji tak na 25 až 30 procent, ale už je vyšší," sdělila předsedkyně komise Jindra Longauerová. "Včera to bylo lepší, lidé sem přicházeli hned po 14. hodině, dnes už se víc courají. A jsou to jenom Lipeňáci, nikdo z Budějovic a podobně. Volí lidé starší, středního věku i mladí lidé," těší ji. Lipno nad Vltavou má 475 voličů. Cesta voliče ve volební místnosti je připravena tak, že voliči jedněmi dveřmi vstoupí, druhými odejdou, dodržují rozestupy, takže se nepotkávají. Jedna z členek komise se vybavila vlastním ochranným štítem, ostatní členové komise štít nechtěli. Nicméně i v rouškách a rukavicích to není žádná sláva. "Často větráme, dnes je venku krásně," doplnila předsedkyně. "Slunce sice nesvítí, ale je pěkně teplo."

Také v Chlumu u Křemže obyvatelé překvapili svým zájmem o krajské volby. "Lidé chodí," pochvaluje si zapisovatelka komise Natálie Skýpalová. "Účast je třicetiprocentní ze zhruba 650 voličů. Chodí opravdu dost, až jsme překvapeni vzhkedem k současné situaci." I tady jsou voliči disciplinovaní. A členové komise se udržují při životě tak, že se, když mají volněji, chodí nadýchnout čerstvého vzduchu ven.

Voliči z Třebonína a okolí neházejí krajské volby za hlavu

Také v Dolním Třeboníně a okolí přicházejí občané k volebním urnám v poměrně hojném počtu.

Zdroj: Deník/ Zuzana Kyselová

"Pár těchto obálek chybí do 400," ukazovala před v sobotu půldruhou odpoledne Hana Čečelovská z volební komise okrsku číslo 1 na Obecním úřadě v Dolním Třeboníně, který má 936 voličů. "Do této chvíle se dostavilo zhruba 40 procent voličů, lidé opravdu chodí hodně," říkali ostatní. Lidé v Dolním Třeboníně se trousili do volební místnosti v zasedačce do poslední chvíle.

V nedalekém Chlumci před čtyřčlennou ryze ženskou komisí na stole svítil žlutou barvou prakticky zcela pokrytý seznam voličů.

Zdroj: Deník/ Zuzana Kyselová

Žlutá barva značila ty z nich, co k volbám přišli. Chlumec tak aspiruje na rekordní volební účast. "Teď máme 74procentní volební účast," říkaly hrdě osmnáctiletá Petra Neškodná, 22letá Eliška Mrázová, čtyřiapadesátiletá Miroslava Mrázová a šestačtyřicetiletá Edita Marková. V Chlumci, jedné z nejmenších obcí Českokrumlovska, je 69 z velké části svědomitých voličů. V půl druhé tedy ještě zbývalo 18 voličů do plného počtu. Většina odvolila již v pátek.