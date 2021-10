Od pátku 8. do soboty 9. října 2021 si obyvatelé České republiky volí nové poslance. Na čtyřech místech v našem kraji zároveň dochází k důležitým referendům. I v sobotu s námi můžete sledovat, jak vypadá volební dění na jihu Čech. Připomenout si také můžete, jak v Jihočeském kraji dopadly parlamentní volby před čtyřmi lety.

Účast na jihu Čech v pátek kolem 40 procent

Zaměstnanci Krajského úřadu Jihočeského kraje pověření kontrolou volebních místností Lenka Malovcová a František Malý zhodnotili, že průměrná páteční účast ve volbách se pohybuje kolem 40 procent. Na místech v jižních Čechách zatím nenaznamenali žádné konflikty. „Vše je bez problémů, žádné mimořádné situace zatím nikdo nehlásil,“ sdělil František Malý. Jejich úkolem je kontrolovat řádnou výbavu, hygienické prostředky, zapečetěnou urnu, státní znak, vlajku, a další povinný materiál.

Olšovice na Prachaticku překvapily vysokou účastí. V pátek před 22. hodinou už do urny hodilo svou obálku 60 procent procent voličů.

Naopak velmi nízký zájem evidovali odpoledne v malé obci Skály na Strakonicku, kde přišlo jen 15 procent voličů.

Na volby na výlet

Do Hoštic u Volyně na Strakonicku, kde se natáčela komediální trilogie Zdeňka Trošky, Slunce, seno,…, přijíždí řada voličů s vyhotovenými voličskými průkazy. Udělali si parlamentních voleb takovou turistiku, kontroloři tam v pátek potkali výletníky s modrými obálkami například až z Moravy.

Enormní zájem potvrdili v Dačicích, kde se mimo volby koná referendum kvůli křižovatce. „I na jiných místech na Jindřichohradecku pozorují volební komise vyšší účast ve srovnání s minulými volbami,“ dodala Lenka Malovcová.

V Jarošově nad Nežárkou měli členové komise jako občerstvení speciální jablka. „Říkají jim ovčí hubičky a je to prý odrůda, která roste jen v Jarošově,“ sdělila Malovcová.

Kontrolu z krajského úřadu také zaujala volební místnost v prodejně potravin. „Šlo o Ostojkovice místní část obce Budíškovice, protože budova, kde se volby běžně konají je v rekonstrukci,“ uvedla s tím, že jde o malou samoobsluhu, kde si lidé mohou rovnou i pořídit nákup.

Už v pátek byla vysoká účast

Při volbách se nenudí ani Velešínští. Lidé zatím chodí. Na zhruba čtyřicetiprocentní účast se dostala v pátek večer okrsková komise sídlící v základní škole. Ve Velešíně jsou voliči rozděleni do tří okrsků. Okrsek číslo 3 ve škole má 964 voličů. "Ale poměrně dost voličů hlásí i ostatní okrsky," sdělili členové komise. "Největší nával tu byl po 14. hodině."

Velešínský volební okrsek číslo 3 v základní škole.Zdroj: Deník/Zuzana Kyselová

Před volební místností v Loučovicích čekali lidé na zahájení voleb frontu. První voliči zde již čekali na úder 14. hodiny, kdy volby začaly.

Takto se volilo v Loučovicích na Českokrumlovsku:

V pátek 8. října se otevřela volební místnost také v Loučovicích.Zdroj: Vlasta Slípková

V Mirkovicích i jinde to vypadá zatím s volební účastí slibně. Páteční průběh voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR vykazuje poměrně vysokou účast voličů. Třeba v Mirkovicích se z celkových 360 voličů do 18. hodiny dostavilo k urně sto šest obyvatel. "Ano, od otevření volební místnosti přichází lidí pořád dost," potvrdila předsedkyně komise Ivana Váchová.

Volební místnost na Obecním úřadě v Mirkovicích.Zdroj: Deník/Zuzana Kyselová

"Momentálně máme přesně třicetiprocentní účast."Volební komise se tedy zatím rozhodně nenudila. Tvoří ji šest členů a Jana Sládková se vždy snaží svým kolegům osladit čas během voleb něčím dobrým, vlstnoručně upečeným. Tentokráte například přichystala nadýchané domácí kremrole.

Strach z drahoty

Také v Přísečné mají voliči obavy z drahoty. Přepážkou z plexiskla je oddělena komise od voličů ve volební místnosti v Přísečné. V tu se proměnila prostorná zasedací místnost tamního obecního úřadu.

Volby do Parlamentu ČR v Přísečné.Zdroj: Deník/Zuzana Kyselová

"Tak máme prvních deset voličů," konstatovala krátce po otveření s úměvem volební komise. V Přísečné je 152 voličů. Tady se všichni znají, tak jsou volby příležitostí si mezi sebou také trochu popovídat.

Právě odvolil Juraj Leitmančík. "Volit chodím vždy. Chtěl bych, aby zmizela zkorumpovanost, protože v tom, co se děje, není špetka rozumu. Já volím pořád tu samou stranu. A pak bych chtěl, aby ty energie nešly tak šíleně nahoru. I zboží v obchodech. To je děsné, co se děje. Neříkejte mi, že vláda nemá kompetence, to trochu zabrzdit. Přece není možné, aby to šlo takhle nahoru."

V Krumlově voliči neotáleli

Zdá se, že voliči neotálejí ani v jiných místech. Na volebním okrsku číslo 6 v Českém Krumlově na sídlišti Mír se vytvářel hlouček lidí před dveřmi ještě před druhou hodinoiu. Jedna paní se prý dokonce dožadovala vstupu v jednu hodinu odpoledne, protože se mylně domnívala, že volby začínejí dřív.

Prvním voličem zde stejně jako loni postával dvaapadesátiletý Daniel Lžičař. "Jsem tu podruhé první shodou okolností," říkal. "Jinak chodím průběžně, ale vždy v první den voleb. Chvátám totiž hned vzápětí do Prahy. Nikdy volby nevynechávám, Protože to je snad jediná možnost, jak změnit politickou situaci. Je ptroto třeba svého volebního práva využiít. Stranu ale volím stejnou."

Na volebním okrsku číslo 6 v Českém Krumlově na Míru je hned od otevření knihovny živo. Voliči neotálejí.Zdroj: Deník/Zuzana Kyselová

Daniel Lžičař má jasno, co by chtěl změnit. "Rozhodně nejsem spokojený s razantním zdražením energií, potravin, bydlení. Chci, aby vláda udělala taková opatření, aby důsledky zdražování byly co nejmenší. Přijde mi, že zdražování je trest za covidovou dobu. Je mezi námi plno invalidních důchodců, seniorů, pro něž je toto naprosto neutažitelné."

Pravidenou voličkou je také Dana Zronková z Českého Krumlova. "Já si myslím, že by lidé měli chodit říct, že chtějí změnu. Pak musí volit. Je sice hezké, že vláda rozdává peníze, ale nemyslí přitom na budoucnost. A já myslím na své děti. Jestli to půjde takhle dál, tak nebudou mít ze státu nic. Toho, že se pořád rozdává, se bojím." Volební okrsek č. 6 má sídlo v krumlovské pobočce Městské knihovny. Spadá do něho 778 voličů.

"No vida, podle dosavadního průběhu máme osmdesátiprocentní účast," směje se chvíli po začátku voleb členka komise. Mezi regály plnými knih je pěkně útulno, takže voliči musí čekat venku, aby se uvnitř dodržovaly patřičné rozestupy.

"Já chodím volit velice pravidelně a hned, jak volby začnou," přitakal starší muž, který nechce jmenovat. "Chci jít totiž na zahrádku, kde mě čeká rytí. Jinak já jsem zatím zcela spokojený se situací v zemi. Lidem se nelíbí drahota. A Fiala říká, že je to drahota Babišova. To je hloupost. Drahota sem přišla zvenku. Moje dcera je v Brémách, tam se zdražuje, je tam neskutečná inflace. Ale najednou se všechno háže na současnosu vládu. To je hloupost."

S tím rozhodně nesouhlasí volič Robin Zíka. "Já jdu k volbám s tím, že bych byl rád, aby tam co nejméně lidí házelo Babiše, aby konečně přišla změna a otočilo se to tím správným směrem."

Představení všech stran a jejich jihočeských kandidátů

Na jihu Čech se konají čtyři referenda

Souběžně s parlamentními volbami se na čtyřech místech v Jihočeském kraji konají místní referenda. Čeho se týkají?

Katovice (Strakonicko): Rozhoduje se o jednání o dlouhodobě plánovaném obchvatu Katovic. Podrobnosti zde:

Dačice (Jindřichohradecko): Rozhoduje se o podobě důležité křižovatky na Palackého náměstí. Více čtěte zde:

Slavonice (Jindřichohradecko): Rozhoduje se o osudu stromořadí sakur a bříz. Detaily zde:

Ševětín (Českobudějovicko): Ševětín čeká referendum, které se týká budoucnosti kamenolomu, který se rozkládá na jih od městysu:

Kterých 13 Jihočechů se v roce 2017 stalo poslanci?

Obyvatelé kraje v roce 2017 zvolili do poslanecké sněmovny tyto kandidáty:

Za ANO: Radka Maxová, Roman Kubíček, Adam Vojtěch, Karel Tureček a Jan Kubík / Za ODS: Jan Zahradník, Jan Bauer / Za Piráty: Lukáš Kolářík / Za SPD: Miloslav Rozner / Za KSČM: Vojtěch Filip / Za ČSSD: Ondřej Veselý / Za KDU-ČSL: Jan Bartošek / Za TOP09: František Vácha

Podrobnosti z roku 2017, například počty a procenta hlasů pro tyto kandidáty, naleznete zde: