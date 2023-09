S velkou kyticí a bílým závojem, jako kdyby šlo o nevěstu, přivezli dobrovolní hasiči z Volyně na náměstí Svobody nový zásahový vůz Scania. Při slavnostním nástupu pak automobilu požehnal pátere Jane Löffelmann.

Slavnostní žehnání zásahovému vozidlu SDH Volyně. | Foto: Deník/Edwin Otta

Dobrovolní hasiči z Volyně mají důvod k radosti. V sobotu 2. září 2023 se dočkal požehnání hasičský speciál Scania, který se podle starosty sboru Petra Chvosty stal novou posilou zásahové jednotky. A byla to velká událost.

Slavnostními modrými uniformami a bílými košilemi se to nejprve zahemžilo u hasičské zbrojnice, odkud vyrazil za doprovodu dechové hudby Nektarka průvod na náměstí Svobody. Nechyběli členové mnoha dalších sborů. „Jsou tu zástupci partnerského sboru z Přeštic, z německého Markt Aidenbachu i sborů z celého okrsku,“ zmínil člen výboru SDH Volyně Oldřich Pecka při pohledu na shromáždění před zbrojnicí. Na nášivkách se tak daly číst domicily SDH Cheznovice, SDH Malenice, SDH Čepřovice, SDH Čestice, SDH Přehořovice, SDH Vacovice nebo SDH Dobřív. S českými stejně jako s německými hsiči pojí Volyňské dlouholetá vzájemná spolupráce, účasti na soutěžích nebo při výročích.

Volyňští dobrovolní hasiči už letos nový automobil použili. Účastnili se s ním například likvidace požáru lisu slámy u Čestic. Se Scanií vyrazili podle velitele zásahové jednotky Petra Šimáka i na likvidaci obtížného hmyzu. Za volant usedají strojníci. „Musíme mít řidičský průkaz skupiny C, strojnický průkaz a zdravotní prohlídku,“ vyjmenoval potřebné náležitosti Tomáš Prokop a dodal, že doteď měli volyňští hasiči jako zásahové vozidlo Liaz CAS 24, pořízeno bylo v 80. letech minulého století. Rozdíly oproti novému automobilu jsou třeba v objemu nádrže na vodu. U Liazu to bylo 2,5 kubíku, Scania nabízí čtyři kubíky. Další ze strojníků Petr Škopek dodává, že vůz už má automtickou převodovku. „Je to výborný nový auto,“ zdůrazňuje Petr Škopek s tím, že je celkově rozdíl v lepší koncepci. „A je to první nová cisterna, co jsme dostali v novodobé historii sboru,“ zdůraznil Petr Šimák a ocenil spolupráci s firmou Kobit THZ, která měla na starosti finální podobu speciálu.

Zásahová jednotka volyňských dobrovolných hasičů má 16 mužů a nyní dvě auta. Novou Scanii a dopravní Iveco. Nová Scania je plně vybavena pro zásahy u požárů, technické výjezdy třeba k polomům nebo při povodních. Volyňský sbor je totiž často povoláván do akce jako doprovod profesionálů, protože v systému požární ochrany je zařazen jako jednotka JPO 3.

„Musíme poděkovat městu, Jihočeskému kraji a ministerstvu vnitra za dotaci,“ doplnil Petr Šimák a ocenil i podporu volyňské veřejnosti pro sbor. Svědčili o tom mnozí diváci, kteří se na slavnostní akci přišli podívat. Například Květa Vojtová, Hana Lahodná a Ludmila Uhlíková. Ke zbrojnici to neměly daleko… „Jsme přátelé nejvěrnější,“ řekla s úsměvem Hana Lahodná a doplnila, že s Ludmilou Uhlíkovou bydlí v domě naproti zbrojnici a navíc s číslem 150. „Takže je musíme ctít,“ zdůraznila s nadsázkou, ale s respektem na adresu dobrovolných volyňských hasičů. Ve sboru mají řadu známých. „Určitě známe volyňské hasiče v průvodu,“ řekla Květa Vojtová. „Půjdeme i na náměstí,“ doplnila Ludmila Uhlíková s tím, že sledují vývěsky, pozvánky, noviny i internet, takže o akci předem věděly. Spolu s nimi se pak na náměstí Svobody při slavnostním nástupu sešlo několik set diváků.

Na náměstí ocenil činnost dobrovolných hasičů starosta města Martin Červený s tím, že se na ně lze kdykoliv obrátit s žádostí o pomoc. Obecní pokladna také přispěla na vůz za osm milionů korun částkou čtyři miliony korun. Dotaci 2,5 milionu dalo ministerstvo vnitra prostřednictvím Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky a 1,5 milionu dodal Jihočeský kraj. „Žádali jsme o dotaci asi šest nebo sedm let,“ zmínil Martin Červený a doplnil, že z ministerstva se to povedlo až nyní a kraj se pak připojil. Za kraj také připnul na prapor volyňských hasičů v sobotu stuhu hejtmana Pavel Hroch, náměstek hejtmana.

Vyšňořenou Scanii, kterou zdobila velká kytice a bílý závoj, jako kdyby se jednalo o nevěstu, na náměstí potom požehnal páter Jan Löffelmann. Slavnostní akci na náměstí pak ukončila česká hymna a automobil se následně v průvodu přesunul do tržnice, kde si jej mohla zblízka prohlédnout i veřejnost.