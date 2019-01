Českokrumlovsko - Místy poměrně vydatné sněžení v sobotu komplikovalo provoz na silnicích Českokrumlovska. Šoféři však jezdili opatrně, policie v okrese během dopoledne žádnou vážnou dopravní nehodu nezaznamenala.

Pouze ráno se v netřebickém kopci vzpříčil kamion, ale E 55 v těch místech už je volně průjezdná.



"Problémy ujet na zasněžené vozovce měl také jeden kamion u Vyššího Brodu, ale nejednalo se o nic dramatického," informovala mluvčí jihočeské policie Štěpánka Uhlířová. "V celém kraji jsme doposud zaznamenali osm dopravních nehod, což je vzhledem k počasí, velmi malé číslo. Stav vozovek je dobrý, je ale třeba jezdit s vyšší opatrností."

Aktuálně - 5.1. 13:40

Podle informací řidičů z terénu jsou velké problémy na cestě na Hochficht přes Zadní Zvonkovou. "Kdo by chtěl jet tudy, je to neprůjezdné, auta ve stoce, nevypadá, že by tudy jel někdy pluh," píše se na facebookové skupině věnované dopravě na Českokrumlovsku. "Všichni couváme, a kde se dá se, otáčíme. Zimní romantika se nekoná."