Vražda novorozence je samý otazník. Policie nemá matku ani toho, kdo tělo ukryl

Ani týden poté, co policisté zveřejnili zprávu o nalezení tělíčka mrtvého novorozence v kontejneru na posyp v Lipně nad Vltavou, nedokázali vypátrat matku dítěte. Nenašli ani osobu, která tělíčko zavražděného miminka do nádoby ukryla. Podle jihočeské policejní mluvčí Lenky Krausové to nemusí být jedna a táž osoba.

Tělo novorozence našli v kontejneru na posyp u Základní školy v Lipně nad Vltavou. | Foto: Archiv PČR