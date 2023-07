Jako vraždu vyšetřují policisté nález těla novorozence na Českokrumlovsku. Tělíčko dítěte našel muž z Lipna nad Vltavou v pondělí kolem páté hodiny odpoledne. Bylo v kontejneru na posyp u jednoho z místních bytových domů. Policisté hledají matku dítěte.

Na místě, kde se tělíčko novorozence našlo, visí dřevěný křížek. | Video: Petr Škotko

Tělíčko novorozence objevil v kontejneru na posyp pan P. K. z Lipna nad Vltavou. To, že jde z nádoby zápach, ho nepřekvapilo. Občas se tam prý objeví nějaké uhynulé zvíře. Ale když šel ze zahrádky, rozhodl se kontejner zkontrolovat. Když ho otevřel, našel kýbl a v něm pytel. Zdálo se mu, že vidí něco, co připomíná končetinu. „Vrátil jsem se domů pro rukavice, pytel otevřel a snažil jsem se zjistit, co v něm je. Připomínalo to nožičku. Šli kolem známí, tak jsem je poprosil, ať se podívají, jestli se nepletu,“ popisuje děsivý zážitek a dodává, že ihned volal policii.

U hrůzného nálezu byla i paní Jitka. „Bylo to hrozné. Byl cítit zápach rozkládajícího se těla. Manžel mě poslal pryč a známý už v tu chvíli volal policii,“ říká. Je přesvědčená, že něco takového neudělal nikdo z místních starousedlíků. Na policii už vypovídala. Tělo novorozence našli v kontejneru na posyp u Základní školy v Lipně nad Vltavou.Zdroj: Archiv PČR

„Krajští kriminalisté na místě provedli neodkladné a neopakovatelné úkony a nařídili soudní pitvu. Ve věci následně zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy,“ uvedla mluvčí policie Lenka Krausová. Na místě, kde bylo dítě nalezeno, už je dřevěný křížek s plyšovým medvídkem.

„Šel jsem večer z práce a nemohl se pomalu ani dostat domů, co tu bylo všude policajtů. Bylo to tak kolem půl osmé,“ říká další z obyvatel.

Policisté stále pátrají po matce dítěte. Konkrétně hledají osobu, která se pravděpodobně v době od 10. do 17. července letošního roku pohybovala kolem kontejneru na posyp u budovy Základní školy v Lipně nad Vltavou a novorozené dítě do něj vložila. „Zároveň žádáme řidiče, kteří mají ve vozidle kamerový systém, aby zhlédli záznam z uvedeného období a pokud by si všimli zaznamenaného pohybu ve výše uvedené lokalitě a u zmíněného kontejneru, aby se též ozvali policistům na linku 158,“ vyzývá tisková mluvčí.

Místní nevěří, že miminko odhodil někdo místní

Místní jsou přesvědčení, že něco takového nemohl udělat nikdo z místních starousedlíků. „Jsme z toho v šoku. Ale víme jen to, co se povídá a píše v médiích. Ale pokud by některá z místních žen čekala dítě a měla bříško, myslím, že bychom si toho museli všimnout. Vždyť se tady denně potkáváme,“ zmínila jedna z místních maminek.

Dotaz na nález těla nemluvněte hodně zasáhl dalšího osloveného muže. „Vím toho hodně, ale vůbec o tom nechci mluvit. Nemůžu se z toho vzpamatovat,“ uvedl. Lidé z Lipna nad Vltavou mají na nález tělíčka různé názory. Někteří tvrdí, že dítě odložila žena z místní velmi sociálně slabé rodiny. Jiní, že se jednalo o ženu z Ukrajiny, kterých je tu teď hodně a nikdo je prakticky nezná.

Koluje i názor, že si klidnou lokalitu vyhlédl úplně někdo cizí. „O tom, co se tu stalo, se mezi lidmi ví. Ale na Lipně je turistická sezona, hodně cizích lidí, hodně ruchu, není to tak, že by to tu řešil každý. Ale lidé si vesměs myslí, že šlo o utajené těhotenství,“ zmínil jeden z mladíků, který v Lipně nad Vltavou žije.

Marnost cítí nad celou situací i zakladatel babyboxů Ludvík Hess. „Tohle je snad nejsmutnější věc, která se může stát. Vždyť babybox máme už v každém okrese. Je jich po celé republice pětaosmdesát a našli jsme v nich už 253 dětí. Nevím, proč někdo riskuje tak vysoký trest, když může dítě, pokud ho nechce, odložit zcela beztrestně,“ nechápe celou situaci Ludvík Hess.

Nejbližší schránka, kam lze dítě odložit, je v nemocnici v Českém Krumlově, která je přibližně půl hodiny cesty od místa nálezu tělíčka.