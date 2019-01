České Vrbné – Jeřáb pomalu spouští ohromnou ocelovou konstrukci, ta mizí v útrobách vodní stavby. Takový obraz mohli včera spatřit lidé v Českém Vrbném. Plavební komora, která zde vzniká na řece Vltavě, dostala zbrusu nová vrata.

„Jejich úkolem je zadržovat vodu v komoře, aby loď mohla překonat sedmimetrový rozdíl mezi horní a dolní vodou,“ vysvětlil stavbyvedoucí Jaroslav Jedlička.



Loď, která při své cestě z Hluboké do Českých Budějovic připluje ke zdymadlu spodní vodou, vjede do komory, zavřou se za ní ocelová vrata a poté se komora během osmi minut naplní vodou natolik, že dosáhne hladiny horní vody. Poté může loď pokračovat ve své plavbě. Pokud plavidlo pojede opačným směrem, bude se voda v komoře naopak upouštět.



Vrata měří 11,2 metru na výšku a 6,4 metru na šířku a váží 20 tun. Velmi náročná proto byla i jejich doprava z Třeště, kde se tři měsíce rodila, do Vrbného. Řidič s navigátory je sem přivezl již v noci ze čtvrtka na pátek. Cestou musel zdolat několik úskalí, například průjezd areálem čistírny odpadních vod. O ten se staral Jiří Kaňka. „Bylo to obtížné, náklad mnohdy míjel stavby o pouhé centimetry, ale dopadlo to dobře,“ popsal.



Také samotné osazení vrat se plánovalo dlouho dopředu. „Vše musí sednout na milimetry,“ připomněl Jedlička. Ocelovou klapku spustil do komory jeřáb, asistovalo při tom 12 dělníků, kteří jeřábníka naváděli a po zbytek dne vrata zapojovali.



Plavební komora v Českém Vrbném tak získala svou nejdůležitější součást. Zcela hotová by měla být již za dva měsíce. „Zbývá ještě dostavět velín, odkud se budou vrata řídit, osadit druhou menší klapku a vše sladit s řídícím systémem,“ vyjmenoval Jedlička.



V listopadu začne na řece zkušební provoz, zatím však bez lodí. Nejprve se bude testovat samotné napouštění komory. Lodě jí začnou projíždět až v dubnu příštího roku.