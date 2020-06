Před dvěma lety koupila vstupenky na vystoupení Miroslava Donutila. Letos se je rozhodla vrátit v obavě, že by to později nešlo. Lístky totiž po měsících odkládání bavičova vystoupení v Kaplici výrazně pobledly.

„Když jsem lístek vyndala, nebyl už skoro k přečtení. Hned jsem ho šla vrátit. Mohlo by se stát, že by později nebyl k přečtení vůbec. Bratr by přišel o peníze,“ vysvětluje Marie Dočkálková z Kaplice.